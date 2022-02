Guidava senza patente da 36 anni, la multa è di 6 mila euro

Guidava senza avere la patente da 36 anni. Succede in provincia di Bergamo, dove un automobilista è stato fermato per un controllo. Il 54enne a bordo della sua Mercedes, all’altezza di Dalmine è stato oggetto di verifiche da parte della Polizia Locale. Non risultava infatti alcun dato relativo alla sua persona.

E’ emerso che l’uomo non aveva alcuna patente di guida e la vettura non era assicurata. Ecco allora la multa record: 5.100 euro per non avere la patente e altri 867 euro di multa al proprietario del veicolo, per aver circolato con auto senza assicurazione. Il mezzo è risultato infatti di proprietà di un residente in provincia di Pavia, ed è stato sottoposto a sequestro.

“Il conducente della Mercedes, che non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ai nostri agenti al momento del fermo” ha detto il comandante della Polizia locale di Dalmine all’Eco di Bergamo “e non aveva né precedenti penali né precedenti segnalazioni riguardanti il mancato possesso dell’abilitazione di guida, il che fa pensare che non fosse mai stato controllato”.

Proprio la settimana scorsa era stato fermato un 73enne due volte in 4 giorni sempre nella bergamasca, che guidava senza avere la patente di guida. In questo caso la multa era stata più salata, 12 mila euro proprio a causa della recidiva, più il sequestro del mezzo che non era revisionato.

