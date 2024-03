Simulatore Pagani Huayra R: immersione virtuale nelle guida reale

Con il nuovo simulatore Pagani potrete diventare dei piloti professionisti e sfruttare al meglio i 900 CV del propulsore V12-R Evo.

Il nuovo simulatore della Pagani Huayra R rappresenta un capolavoro di tecnologia di guida virtuale, offrendo una riproduzione fedele della vettura reale. Il simulatore si inserisce nel percorso formativo preparatorio per gli eventi “Arte in Pista”, dimostrando l’impegno di Pagani nel garantire esperienze di alta qualità ai suoi clienti e appassionati.

Nato dalla collaborazione tra Pagani Automobili, Pagani Arte e Racing Unleashed, il simulatore non è soltanto un mezzo per la guida virtuale, ma si distingue anche come pezzo di design. Tuttavia si tratta di un simulatore premium usato anche nella formazione di piloti professionisti, prodotto inizialmente esclusivo per i detentori di Huayra R ma che sarà successivamente disponibile per il pubblico tramite i dealer Pagani.

Attraverso il simulatore, ogni pilota può familiarizzare con la propria auto in un ambiente sicuro, aumentare la propria fiducia e conoscenza dei vari circuiti internazionali offerti. Il programma “Arte in Pista” offre ai proprietari di Hypercar Pagani la possibilità di sfruttare al massimo le prestazioni dei loro veicoli attraverso un calendario di eventi esclusivi e non competitivi sulle piste FIA più rinomate del mondo. Questo formato unisce l’adrenalina delle sessioni di guida al piacere puro, con il supporto tecnico del team Pagani.

L’introduzione di questo simulatore rafforza ulteriormente l’attenzione di Pagani Automobili verso la sua community, offrendo nuove opportunità di socializzazione, apprendimento e divertimento. Oltre a permettere ai guidatori di esplorare i circuiti in autonomia o attraverso sessioni di coaching remoto, Pagani organizzerà anche eventi virtuali per anticipare le esperienze degli eventi “Arte in Pista”.

La meticolosa attenzione ai dettagli da parte degli ingegneri e dei designer ha permesso di replicare la maneggevolezza, la dinamica e gli effetti aerodinamici della Huayra R reale, offrendo un’esperienza di guida senza precedenti. Ogni elemento, dai materiali utilizzati alla riproduzione del suono del motore Pagani V12-R, contribuisce a creare un’esperienza autenticamente Pagani.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD