Smart #1 arriva in Italia con prezzi a partire da 40.650 euro

Smart #1 debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 40.650 euro IVA inclusa, escluse spese di immatricolazione e MSS per la versione smart #1 Pro+. Un modello che secondo la casa è stato progettata come alleata per la mobilità di tutti i giorni, integrandosi in qualsiasi habitat, che si tratti di una metropoli come Roma o Milano, di un viaggio in autostrada o di un fine settimana fuori città.

Pioniere della mobilità elettrica già da 15 anni, primo marchio a convertirsi all’’electric only’ dal 2020, smart aggiunge al suo distintivo know-how nella mobilità elettrica l’eccellenza ingegneristica della piattaforma SEA di Geely, per offrire un’esperienza di mobilità di nuova generazione.

La gamma smart #1

Smart #1 è disponibile con diversi di livelli di allestimento. Insieme alla Launch Edition caratterizzata da un equipaggiamento particolarmente ricco e ricercato e presentata in anteprima mondiale all’inizio di quest’anno, smart #1 sarà, infatti, disponibile in tre ulteriori line: Pro+, Premium e BRABUS.

La versione Pro+ è disponibile in Italia ad un prezzo di partenza di 40.650 euro, la Premium a 44.150 euro, la Launch Edition a 45.450 euro e la BRABUS a 48.150 euro IVA inclusa.

I pre-ordini per le quattro le versioni saranno aperti a partire dal 18 ottobre e sarà possibile ordinare la nuova smart #1 presso il più vicino agente sul territorio oppure on-line, su it.smart.com. Sarà possibile scegliere tra l’esclusività della Launch Edition, lo stile ricercato della versione Premium, il comfort della Pro+ o le prestazioni pure della BRABUS.

Oltre alle dotazioni già disponibili sull’allestimento Pro+, tra cui figurano una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida, telecamera a 360 gradi, assistenza vocale intelligente, luci a LED e portellone posteriore elettroattuato, la versione Premium offre l’audio system firmato Beats, Head-Up Display (HUD), fari CyberSparks+ LED Matrix e assistenza automatica per il parcheggio. La smart #1 BRABUS offre, inoltre, trazione integrale e presenta funzionalità e personalizzazioni BRABUS uniche e distintive.

smart x BRABUS

smart #1 BRABUS segna una pietra miliare dell’integrazione nativa dell’esclusivo tocco BRABUS nella gamma di prodotti smart. Oltre al look, anche le prestazioni di smart #1 BRABUS si elevano. La potenza sale a 315 kW / 428 cv, la coppia a 543 Nm, passando dalla trazione posteriore alla trazione integrale. Questo offre un’esperienza di guida ancora più emozionante che, grazie anche alla modalità di guida BRABUS, sprigiona tutto potenziale della vettura.

