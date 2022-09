Compra un camper Airstream, scopre che era lo Space Shuttle Convoy Command Van della NASA

Comprare un camper in un’asta governativa e scoprire di avere tra le mani un pezzo di storia come lo Space Shuttle Convoy Command Van della NASA. Un po’ come quelli che comprano una “crosta” al mercatino dell’usato per poi scoprire invece un dipinto originale del rinascimento

A scoprire il pezzo pregiato è stato MacCallister Higgins quando ha trovato un Airstream Executive Air Coach del 1989 elencato sul sito web di GSA Auctions senza alcun dettaglio sul veicolo. L’asta menzionava una serie di restrizioni di sicurezza invece delle solite informazioni destinate a suscitare l’interesse degli offerenti.

In compenso nelle foto si vedevano le poltroncine montate sul tetto, ed una vera e propria sala di comando all’interno.

Una descrizione che ha fatto venire qualche sospetto che in realtà il camper avesse avuto un ruolo particolare per il governo degli Stati Uniti. Higgins ha poi trovato su Twitter una serie di informazioni, riuscendo così a dimostrare che il camper venduto all’asta era effettivamente lo Space Shuttle Convoy Command Van della NASA.

Ok, I’m not going to be able to buy and restore this due to logistics so I figured I’d throw it up on Twitter. Long story short, I found the @NASA Convoy Command Vehicle for the Space Shuttle program up for auction, with almost zero indication of what it is (link at end of 🧵) https://t.co/dqy7xVxVGX pic.twitter.com/hzmcWPr9hg

— MacCallister Higgins (@macjshiggins) September 12, 2022