Apple TV+ sta realizzando la serie live action di Speed Racer

Apple TV+ sta lavorando con Warner a una serie live action di Speed Racer, il celebre anime giapponese degli anni Sessanta

I fan di Speed Racer, celebre anime di fine anni Sessanta, potranno presto tornare alla loro infanzia grazie ad Apple TV+. Cupertino infatti è al lavoro insieme a Bad Robot e Warner Bros. Television per la realizzazione di una nuova serie live action basata su quella animata.

Non abbiamo molti dettagli e, secondo Deadline, il processo produttivo è stato lento ma sembra che la serie si baserà sul manga originale.

Cosa sappiamo sul Live Action di Speed Racer

Speed Racer sarà scritta da Ron Fitzgerald e Hiram Martinez, nomi insoliti: il primo viene dalla serie Snowpiercer di stampo post-apocalittico; il secondo ha prodotto Westworld.

Due prodotti lontanissimi dall’energia di Speed Racer, ma pare che la scelta sia ricaduta sulla sceneggiatura di Martinenz perché ha impressionato Apple, Bad Robot e Warner Bros. al punto da voler andare avanti con la serie.

Per rinfrescare la memoria, Speed Racer è un anime di 52 episodi prodotta in Giappone e distribuita in Europa tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta. Si basa sul manga Mach GoGoGo scritto da Tatsuo Yoshida, e un riadattamento c’è già stato nel 2008, con il film dei Wachowski. La pellicola è stata un flop, ma ha ricordato ai fan l’esistenza dell’anime al punto da rifarne un cult.

La serie sarà quindi completamente lontana dal film, ma Bad Robot sembra intenzionata a dare vita a diversi prodotti basati sulle auto, tra cui un film live action basato sui modellini Hot Wheels.

—–

