Sono arrivate le prime immagini del nuovo Subaru Solterra, un SUV coupé 100% elettrico in arrivo nel 2022

Dopo le numerose indiscrezioni degli ultimi mesi, sono arrivate le prime immagini del Subaru Solterra EV, primo SUV elettrico del marchio nipponico che sarà commercializzato anche in Italia a partire dal 2022, e che rappresenta l’ingresso di Subaru nel mondo delle auto elettriche, dopo il processo di ibridazione che ha toccato Subaru XV e Subaru Impreza e-Boxer.

Subaru Solterra EV: quel (poco) che sappiamo

Il nuovo Subaru Solterra EV è realizzato su una piattaforma completamente nuova, la e-Subaru Gloabal Platform, sviluppata specificatamente per i veicoli a batteria. Questo, tra l’altro, lascia intendere che l’azienda del Sol Levante non si limiterà solo al Solterra, ma è in procinto di lanciare altri modelli elettrici.

Non sappiamo nulla delle specifiche tecniche riguardanti motore e autonomia, ma è altamente probabile che, da buona Subaru, avrà la trazione integrale. Sappiamo, invece, che il nome Solterra nasce dall’unione delle parole latine “Sol” (Sole, Luce, Calore) e “Terra” (Terra). E, ora, con le immagini abbiamo qualche informazione in più sul design.

Un SUV Coupé

Dalle foto, è evidente che il nuovo Subaru Solterra EV sia un SUV Coupé che segue la tradizione stilistica del marchio, ma al contempo la evolve in un nuovo corso. Una vettura squadrata nelle forme e negli elementi estetici, e che quindi è perfettamente riconoscibile come Subaru.

L’anteriore vede dei fari grandi e larghi, e lascia intendere una grande mascherina frontale di forma trapezoidale o esagonale molto grande e in tinta carrozzeria.

Al posteriore, invece, si notano dei fari squadrati con design “a C”, che sembrano collegati al centro come vuole la tendenza del momento. La forma del profilo, con il lunotto molto inclinato, è segnale della carrozzeria elegante e sinuosa tipica di un SUV di questo tipo.

Dagli interni si può notare il grande lavoro fatto per distinguere il nuovo Subaru Solterra EV dalle attuali vetture della gamma: l’abitacolo infatti appare più moderno e tecnologico, e spicca il grande display touch orizzontale, che ospiterà con ogni probabilità una nuova versione del sistema operativo.

Subaru Solterra EV sarà venduto a partire dal 2022, come detto: non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale per conoscerne tutti i dettagli tecnici.

