Suzuki Across Plug-In 2023 è il suv robusto e sportivo, dotato di un sofisticato sistema ibrido plug-in da 306 cavalli complessivi e trazione integrale 4×4 E-Four, in grado di garantire elevate performance e massima efficienza di consumi ed emissioni, con lo stile e le doti di una vera ammiraglia.

Suzuki Across Plug-In si distingue per la sua autonomia record a zero emissioni con ben 98km percorribili in modalità elettrica ed i suoi consumi ridotti che, uniti a performance sorprendenti e da vera sportiva, ne fanno un’auto versatile ed adatta a tutti gli usi. Elettrica sempre, ibrida quando serve.

Suzuki Across Plug-In 2023: le novità a bordo

Nuova strumentazione digitale da 12,3 in alta definizione che introduce nuove grafiche, ampia personalizzazione di 3 differenti layout del cockpit e 4 differenti design correlati alla modalità di guida selezionata.

Evoluzione dell'infotainment con un nuovo display da 10,5'', nuovo software con grafiche nitide ed elevata reattività ai comandi.

Migliorata connettività con device personali grazie alla connettività wireless per Apple CarPlay, abbinata alla base di ricarica wireless per smartphone e nuove prese USB di tipo C al posteriore.

Dimezzati i tempi di ricarica grazie al nuovo caricatore di bordo da 7 kWh con cavo di ricarica Mennekes tipo 2: meno di 3 ore per percorrere 98 km in modalità elettrica. Completa la dotazione la pratica borsa portacavo e cavo per ricarica domestica.

Suzuki Across Plug-In 2023: motore e performance

Al centro del sistema ibrido Plug-In di Suzuki infatti abbiamo tre motori: un potente motore elettrico posizionato sull’asse anteriore da 182 cavalli, che assicura una coppia vigorosa alle basse velocità. Un secondo motore elettrico posteriore, da 54 cavalli, che permette la ripartizione della trazione sull’asse posteriore ed infine un performante ed efficiente motore termico anteriore da 185 cavalli.

Completa il comparto powertrain un terzo motogeneratore, che svolge le funzioni di ISG (Integrated Starter Generator), dunque da alternatore e motorino di avviamento. Il motore termico è un 4 cilindri da 2.5 litri a ciclo Atkinson, caratterizzato da una corsa di espansione maggiore di quella effettiva di compressione.

Tutto questo si traduce in una potenza massima combinata di 306 cavalli ed una accelerazione 0-100 km/h in soli 6,0 secondi. Performance così elevate non si traducono in una rinuncia all’autonomia o in limiti alla propria libertà di movimento. La nuova Across Plug-In è in grado di garantire una marcia in puro elettrico e, a richiesta, di assicurare un’autonomia illimitata grazie al motore termico, senza l’ansia da ricarica tipica di una vettura che si affida alle sole batterie e senza i limiti di una rete di colonnine ancora in fase di sviluppo.

Il sistema è caratterizzato da una batteria da 18,1 kWh, è in grado di garantire l’autonomia di 98 km in puro elettrico sui percorsi

urbani e 75 km nel ciclo misto.

Il sistema ibrido può essere gestito attraverso 4 modalità:

EV : la modalità di default, che dà la precedenza alla trazione con il motore elettrico, trasformando la Across in una vera e propria vettura elettrica.

: la modalità di default, che dà la precedenza alla trazione con il motore elettrico, trasformando la Across in una vera e propria vettura elettrica. Auto EV/HV : questa modalità consente alla vettura di ripartire automaticamente il funzionamento tra la modalità puramente elettrica e quella ibrida, sulla base delle condizioni di carica della batteria e il tipo di percorso.

: questa modalità consente alla vettura di ripartire automaticamente il funzionamento tra la modalità puramente elettrica e quella ibrida, sulla base delle condizioni di carica della batteria e il tipo di percorso. HV : modalità che consente di impostare, di default la combinazione di motore termico e motore elettrico, per massimizzare le performance della vettura.

: modalità che consente di impostare, di default la combinazione di motore termico e motore elettrico, per massimizzare le performance della vettura. CHG: modalità di ricarica, attiva il motore termico con lo scopo di ricaricare al massimo la batteria, nel caso in cui non si avesse a disposizione una presa di ricarica ma si desiderasse comunque affrontare i km successivi in puro elettrico, come ad esempio in un trasferimento autostradale seguito da un percorso cittadino.

Nuova Axross Plug-In è proposta in un unico allestimento Top, caratterizzato da una dotazione estremamente ricca. Il sedile del guidatore è regolabile elettricamente e dotato di supporto lombare, anch’esso elettrico. Il volante in pelle è regolabile in altezza e profondità, è dotato di palette cambio ed è riscaldabile. Tutte le sedute, anche quelle posteriori, sono riscaldate.

E’ dotata di climatizzatore automatico bi-zona con modalità S-Flow. La vettura è dotata di sensori di parcheggio anteriori e posteriori e di videocamera posteriore. L’accesso e l’avviamento avvengono con il sistema keyless. Inoltre tramite chiave è possibile azionare a distanza il climatizzatore automatico, per rendere l’abitacolo di Across sempre accogliente sia d’inverno che d’estate.

Suzuki Across Plug-In 2023: design e interni

Caratterizzata da un design sportivo e di carattere, la nuova Across Plug-In presenta linee poligonali robuste su tutta la superficie, che delineano un profilo forte e deciso. Tra gli equipaggiamenti vi sono sofisticati proiettori a Led a doppio fascio, che combinano abbagliante, anabbagliante e luci diurne a Led e cerchi in lega da 19” con finitura nera lucida e una distintiva superficie diamantata.

L’ambiente interno è particolarmente curato, con materiali pregiati morbidi al tatto e cuciture rosse a contrasto che caratterizzano plancia, interni porta, sedili e bracciolo centrale. L’ampio bagagliaio da 490 litri garantisce tutto lo spazio di carico desiderabile. Il portellone posteriore, con apertura e chiusura elettriche, può essere azionato premendo un tasto sul portellone stesso, agendo sul telecomando oppure, se si ha necessità di aprire la vettura con le mani occupate, usando il piede per azionare un sensore posizionato sotto al paraurti posteriore.

Suzuki Across Plug-In 2023 è già ordinabile con un prezzo di listino di 55.400 Euro (prezzo chiavi in mano, IPT e PFU esclusa), invariato

rispetto alla versione precedente. Sempre di serie incluso nel prezzo di listino, è possibile scegliere tra sei diversi colori, tutti metallizzati: Bianco, Nero, Blu, Rosso, Argento, Grigio.

