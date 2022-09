Ma davvero Elon Musk vuole fare un profumo?

Quando Elon Musk non è al volante di una Tesla, pensa a tante cose. Alcune di queste le condivide con noi su Twitter, ed ogni tanto escono idee bizzarre. L’ultima riguarda un profumo per uomo. Se ami l’odore dei capelli bruciati, allora la sua colonia fa davvero per te.

“Burnt Hair” – Scent for Men by Singed — Elon Musk (@elonmusk) September 27, 2022

Ebbene si, “Burnt Hair” sarebbe il nome della colonia di Elon Musk, che vuol dire appunto capelli bruciati. Effettivamente se guardiamo al passato, il suo cognome Musk ha avuto molti meme a tema profumi. Detto questo se non avete mai provato l’odore dei capelli bruciati, continuate così perchè è davvero rivoltante.

Come al solito, Elon Musk è andato oltre, con una serie di tweet del tipo “Distinguetevi tra la folla! Fatevi notare mentre attraversate l’aeroporto!” e ha detto che presto il profumo sarebbe arrivato da The Boring Company, “le stesse persone che ti hanno venduto un lanciafiamme”. Da notare che nel 2017 Elon Musk aveva annunciato che avrebbe iniziato a vendere il lanciafiamme The Boring Company, che è stato successivamente ribattezzato Not-A-Flamethrower. In totale, sono state vendute 20.000 Not-A-Flamethower.

Stand out in a crowd! Get noticed as you walk through the airport! — Elon Musk (@elonmusk) September 27, 2022

Nel 2017, Elon Musk ha annunciato che avrebbe iniziato a vendere il lanciafiamme The Boring Company, che è stato successivamente ribattezzato Not-A-Flamethrower. In totale, sono state vendute 20.000 Not-A-Flamethower.

Quanto costa?

Un numero a caso ovviamente: $ 69,42. Al quale si dovrà aggiungere il costo di una bella doccia.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.