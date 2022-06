I tedeschi non vanno a lavorare alla Tesla perchè gli stipendi sono bassi

La Gigafactory di Tesla a Berlino pare non piaccia più di tanto ai lavoratori tedeschi, che sembrano davvero snobbarla. No, forse non è stata una buona idea impiantare in Germania l’ennesima fabbrica automobilistica un po’ perchè nonostante tutto è una delle tante, secondo non attrae più di tanto i lavoratori.

La colpa sarebbe proprio negli stipendi bassi, e non poco, offerti dalla casa automobilistica di Elon Musk. Il potente sindacato tedesco IG Metall, ha infatti fatto sapere che gli stipendi di Tesla sono addirittura il 20% in meno rispetto alle altre case automobilistiche con le quali il sindacato ha stretto accordi.

Per questo motivo le assuunzioni non stanno procedendo rispetto ai piani proprio perchè i possibili candidati guadagnano maggiormenti nella posizione lavorativa attuale. I numeri sembrano dare ragione a IG Metall, perchè a fronte di 12.000 occupati Tesla previsti a Gruenheide, nelle vicinanze di Berlino, ora sono circa 4.000.

Di certo non hanno fatto bene le dichiarazioni di Musk chiedeva ai dipendendi di trascorrere almeno 40 ore alla settimana in ufficio. Richiesta rimbalzata in un primo momente da IG Metall e dai lavoratori, con conseguente polemica politica.

