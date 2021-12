Il Mini Tesla Cyberquad è già sold out

Per i bambini è stato pensato il Mini Tesla Cyberquad con autonomia di 25 km e velocità di 16 km/h a 1.900$, ma è sold out

Avevamo parlato del Tesla Cyberquad, il piccolo quadriciclo elettrico esteticamente ispirato al Cybetruck, in diverse occasioni. Il veicolo fu presentato due anni fa insieme al pick up più rimandato della storia, e finalmente è arrivato. Ma, in realtà, è anche già andato via – almeno quello per i bambini, il mini Tesla Cyberquad.

Nel corso del 2 dicembre 2021, infatti, Tesla e Radio Flyer avevano annunciato una versione ridotta del Cyberquad pensata come giocattolo per i bambini, i genitori dei quali stanno aspettando di avere il proprio.

Le caratteristiche del Mini Tesla Cyberquad

Il Mini Tesla Cyberquad è dotato di una batteria da 36 Volt, che permette uno “sprint” in giardino o intorno all’isolato fino a 16 km/h, i quali possono essere limitati a 8 premendo un pulsante. L’autonomia è di 25 km, quindi adatta ad andare il parco e non di più.

Comunque, è un veicolo di tutto rispetto: il mini Tesla Cyberquad dispone di pneumatici ad aria compressa, telaio in acciaio saldato, sospensioni regolabili e freno a disco posteriore. Il design è quello del Cyberquad originale, di cui conserva anche la texture dei fari.

Un bel regalino di Natale, insomma: peccato che sia andato sold out (e questo nonostante un listino di 1.900 dollari, e nonostante dovesse essere assemblato fai-da-te). Tra l’altro, neanche coloro che sono riusciti ad accaparrarselo possono avere la certezza di riceverlo per Natale. Insomma, Babbo Natale quest’anno dovrà fare i salti mortali per consegnare i regali in tempo!

