La Tesla Model 3 con i cingoli da carro armato è agghiacciante

Il video della costruzione di una Tesla Model 3 dotata di cingoli da carro armato, un mostro del quale avremmo fatto volentieri a meno.

Se non sono pazzi non li vogliamo, e quindi diamo spazio alla terribile Tesla Model 3 con i cingoli da carro armato, che mai vorremmo voluto vedere. L’idea arriva dalla Germania, dove in un’officina quelli di “The Real Life Guys” hanno deciso di creare un vero e proprio mostro, pubblicando il video su Youtube.

Prima di tutto hanno costruito un telaio in tubi d’acciaio a sezione quadrata. Poi hanno montato le ruote dentate utilizzando appositi cuscinetti. Ecco come funziona: gli alberi di trasmissione della Tesla fanno girare gli ingranaggi, che passano attraverso un riduttore che fa ruotare i cingoli. Una volta terminato l’assemblaggio, è stato installato un sistema di sospensioni, i cingoli del carro armato Tesla sono stati montati sulle ruote dentate e il veicolo è stato completato.

Ce n’era bisogno? Assolutamente no. Speriamo solo che Elon Musk non raccolga l’invito di farci un giro….

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.