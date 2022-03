Tesla consegna una Model X da 131mila dollari con pneumatici spaiati

Tesla consegna una Model X Plaid del valore di 130mila dollari con pneumatici Michelin all'anteriore e Continental al posteriore, più altri problemi vari.

Avete mai visto un’auto nuova di pacca con i pneumatici spaiati? Noi no, e probabilmente neanche il malcapitato acquirente di una Tesla Model X Plaid del valore di 131.190 dollari, che ha ricevuto l’auto con Michelin Latitude Sport 3 di misura 255/45R20 all’anteriore e Continental CrossContact LX Sport touring all-season di misura 275/45R20 al posteriore.

Il tutto è raccontato su Twitter dallo stesso Ethan @EZbroni con tanto di foto:

Ethan alla fine è stato costretto a rifiutare la consegna della sua Model X anche a causa di diversi problemi di controllo qualità e soprattutto di sicurezza, come nelle foto qui sotto:

Quello che colpisce maggiormente, oltre alla completa “sbadataggine” di chi ha deciso comunque di far consegnare l’auto nonostante i difetti evidenti, è come sia arrivato il soccorso per Elon Musk, il quale ovviamente non ha bisogno di avvocati difensori:

Ma davvero o stiamo scherzando? A questo punto ci chiediamo cosa sarebbe successo se si fosse trattato di un marchio italiano di auto, visto il “tiro al piattello” che viene fatto dalla stampa internazionale su ogni minimo dettaglio fuori posto, anche il più insignificante. E il Fix It Again Tony, probabilmente questa volta dovrebbe essere indirizzato a qualcun altro.

La risposta di Elon Musk non è ancora arrivata, vediamo se si degnerà di rispondere a questo cliente assolutamente insoddisfatto.

