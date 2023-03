Moncler Grenoble primavera estate 2023: capi outdoor per la montagna, per tutte le stagioni

La collezione Moncler Grenoble primavera estate 2023 presenta un guardaroba layering estremamente versatile progettato per adattarsi ad ogni tipo di clima e attività, per ogni momento dell’anno. Leggeri e arricchiti con dettagli tecnici, i capi combinano stile e ricercatezza per le diverse esperienze outdoor, in condizioni di vento, pioggia e ad alta quota.

Shaun White, brand ambassador di Moncler Grenoble, mette alla prova i suoi capi preferiti durante una giornata in montagna per l’ultima edizione di Moncler Curators. L’atleta sceglie una serie di strati tecnici che si adattano a qualsiasi condizione esterna e alle molteplici ore trascorse su terreni particolarmente impegnativi.

Moncler Grenoble primavera estate 2023: la nuova collezione

La collezione si presta al concetto di layering che rende i diversi elementi sia indipendenti che intercambiabili tra loro. Capi outdoor essenziali e trasversali, per una tenuta ad alta performance che spazia dalle passeggiate nel parco alle corse in collina, fino alle arrampicate in montagna.

L’innovazione è il denominatore comune tra i capi uomo e donna, dotati di tasche interne per il telefono, chiusure con zip idrorepellenti e tecnologia brevettata GORE-TEX per garantire un’ottimale termoregolazione. La versatilità della linea Grenoble è rappresentata al meglio dai pezzi must della collezione, come i gilet e i cardigan reversibili in pile elasticizzato Polartec High Loft, oppure i capi vivaci in nylon fluo – rifiniti con bottoni automatici e colletti bomber.

Le giacche a vento ultraleggere sono progettate per affrontare il freddo e la pioggia, con guanti estraibili dotati di tecnologia touch-screen per rimanere sempre connessi. I capi flessibili e ultra-comfort in tessuti Sensitive sono sia traspiranti che fast-dry e offrono la massima libertà di movimento nelle giornate più calde mentre, sotto la giacca, garantiscono maggiore protezione nelle giornate piovose.

La palette di colori neutri è arricchita da accenti arancio acido/blu cobalto per l’uomo, che può essere abbinata alle sneaker Trailgrip disponibili in diverse tonalità estive. Lo spirito leggero e disinvolto della collezione Moncler Grenoble primavera estate 2023 consente di indossare i capi tutto l’anno.

I pezzi sono sia perfettamente abbinabili tra loro che con il resto del guardaroba, pensati per facilitare il prossimo viaggio in montagna anche se la vetta sembra difficile da scalare.

Le immagini della nuova collezione

—–

