Alberto Olivero: il nuovo luxury leather design brand italiano

Fondato nel cuore del Roero, Alberto Olivero è il nuovo luxury leather design brand italiano, che si distingue per il suo approccio circolare e responsabile nella produzione, e per il suo impegno verso la sostenibilità. Con creazioni che trascendono le convenzioni di genere e mostrano una purezza di linee unica, Alberto Olivero è un esempio eccellente di come il luxury leather design possa evolversi, mantenendo radici profonde nella tradizione e alzando lo sguardo verso il futuro.

Alberto Olivero: la nuova collezione

Alberto Olivero è uno dei nuovi protagonisti del panorama del luxury leather del design italiano. Il brand trae ispirazione dal cuore del Roero, una regione affascinante e riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Con headquarter a Sommariva del Bosco, Alberto Olivero si immerge in un contesto ricco di storia e maestria artigianale.

Nel 2014, Giandomenico Olivero, padre di Alberto, salva una manifattura di pelletteria fondata nel 1970, preservando il sapere artigianale del territorio. Questo intervento trasforma la manifattura in uno dei punti di forza del Gruppo E.M.E., noto per la sua eccellenza nel taglio e nella cucitura della pelle, sia in ambito industriale che nell’artigianato Made in Italy.

Proprio le lavorazioni di grande eccellenza e di articoli di pelletteria rarissimi per le più importanti griffe del mondo, consentono ad Alberto di pensare al lancio di un brand unico nel panorama della pelletteria di lusso, basato sull’esperienza pluridecennale delle maestranze del posto, capaci di chiudere un progetto circolare, dalla prototipia alla produzione finale, dando vita a lavorazioni molto complesse ordinate da ogni parte del mondo.

Il dna del brand Alberto Olivero fonde quindi proporzione, dinamicità e linee pulite, con un chiaro riferimento al design automotive. La ricerca infinita nei materiali spazia dalla pelle esclusiva a quelli più tecnici, con un forte impegno verso la sostenibilità: ne sono un

esempio l’utilizzo di pelle certificata da scarto di industria alimentare, da allevamenti europei e conce italiane, in linea con la filosofia della filiera corta, un vero e proprio dogma. E l’utilizzo del carbonio in autoclave o la ricercatezza delle inedite minuterie metalliche.

Alberto Olivero incarna un approccio circolare alla produzione, dalla prototipia alla produzione finale, creando lavorazioni complesse e richieste da tutto il mondo. Il brand si impegna in una filosofia People, Profit, Planet, abolendo l’over production, utilizzando sistemi energetici green, packaging sostenibili e personalizzazione hand made.

Il brand si distingue per la sua natura trasversale ai generi, non aderendo alle regole tradizionali della pelletteria business-focused. La purezza delle sue linee lo astrae da definizioni comuni, offrendo una visione unica nel panorama del design.

Copyright Image: Sinergon LTD