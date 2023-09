Toyota Yaris GR, nel 2024 potrebbe arrivare una versione da 300 CV

Toyota sta lavorando a una versione ancora più potente della Yaris GR, la sua compatta sportiva di successo. Secondo quanto riportato dalla rivista giapponese Best Car, l’edizione del 2024, oltre a qualche piccolo restyling estetico, dovrebbe portare la potenza fino a 300 CV.

Se così fosse, sarebbe un modo per incrementare il successo di questo modello, anche se non è chiaro se sarà un’edizione riservata solo al Giappone o se arriveranno delle versioni anche in Europa.

Cosa aspettarsi dalla Toyota Yaris GR

Secondo quanto riportato, l’aggiornamento della Yaris GR sarà presentato nel corso dell’autunno, con un nuovo motore che promette appunto più potenza, e con l’inizio della produzione previsto all’inizio del 2024.

Si tratterà sempre di un 1.6 litri turbo, ma modificato per offrire 300 CV, circa 28 in più rispetto alla Yaris GRMN di inizio 2022, edizione speciale di 500 unità solo per il Giappone. Anche la coppia dovrebbe incrementare fino a 370 N/m, con un conseguente miglioramento delle prestazioni nello scatto da 0 a 100.

Non solo il motore, però. Sulla Toyota Yaris GR 2024 arriverà anche una trasmissione automatica a 8 rapporti di nuova concezione, che riprenderebbe un prototipo presentato sempre all’inizio del 2022, che comunque manterrebbe la leva del cambio e un nuovo sistema di blocco con convertitore di coppia automatico.

Tra le altre modifiche, anche revisioni alle sospensioni e ai freni, e una maggiore rigidità del corpo vettura, mentre lato estetico dovrebbero debuttare nuovi paraurti e un più grande spoiler posteriore, a segnare la maggiore potenza e anima racing del modello.

Non sappiamo nulla sul listino, né se arriverà in Europa viste le stringenti norme riguardo le auto più potenti. Se dovesse farlo, probabilmente sarà un’auto con costo superiore ai 50.000 €, se consideriamo che l’attuale Yaris GR ha un listino a partire da 46.000 €.

