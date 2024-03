Dodici aziende hanno fatto causa al gruppo Volkswagen sostenendo che una Porsche elettrica causò l’incendio di una nave cargo nel 2022.

Il Gruppo Volkswagen deve affrontare due cause legali in Germania in seguito alle accuse secondo cui, nel 2022, fu la batteria di una Porsche elettrica è a causare un grosso incendio a bordo di una nave cargo, che portò all’affondamento e alla perdita di numerose auto a bordo.

Una delle cause è stata presentata in un tribunale di Stoccarda, dove è basata l’unità Porsche di VW.

Una dozzina contro Volkswagen Group

Sono una dozzina le aziende che hanno accusato il colosso tedesco, secondo quanto riferito da un portavoce del tribunale di Stoccarda, e tra di loro ci sono anche l’operatore della nave coinvolta Mitsui OSK Lines, e Allianz, uno degli assicuratori del mezzo incendiato.

Ricordiamo che l’incendio coinvolse la nave Fecility Ace, con bandiera di Panama, che prese fuoco vicino all’arcipelago delle Azzorre due anni fa, e fu lasciata alla deriva dopo il salvataggio dell’equipaggio. Fu una mail interna delle operazioni americane di Volkswagen a rivelare che c’erano 3.965 veicoli a bordo, con una perdita di almeno 155 milioni di dollari.

Il caso è stato presentato un anno fa ma è stato recentemente messo in pausa a causa dei colloqui di mediazione previsti per una seconda causa riguardante la nave, attualmente pendente davanti a un tribunale a Brunswick. Tutti e due, comunque riprenderanno se un accordo tra le parti non sarà raggiunto.

I querelanti sostengono che l’incendio sia originato dalla batteria gli ioni di litio di un modello Porsche, e in particolare accusano il colosso di Wolfsburg di non averli informati del pericolo e delle precauzioni necessarie per trasportare tali veicoli, secondo il tribunale di Stoccarda.

Anche se il caso è stato presentato un anno fa, i giudici non hanno ancora esaminato il merito della causa poiché le parti hanno litigato riguardo all’importo della cauzione che deve essere versata prima che possa procedere.

