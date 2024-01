Ian Ziering di Beverly Hills 90210 aggredito da alcuni motociclisti in strada ad Hollywood

Ian Ziering è stato coinvolto in una aggressione in strada con diversi motociclisti a Los Angeles. Nel video pubblicato inizialmente da TMZ, il coprotagonista di “Beverly Hills, 90210” ha uno scontro fisico con un gruppo di motociclisti sull’Hollywood Boulevard.

Nel filmato, Ziering esce dalla sua auto e si avvicina a uno dei motociclisti prima di dare l’impressione di spingere o colpire il motociclista. Mentre altri motociclisti arrivano a difendere l’amico, l’attore cerca di scappare dall’altra parte della strada mentre scambia colpi con i motociclisti. Uno tenta, fortunatamente senza riuscirci, di fargli uno sgambetto per farlo cadere, fortunatamente non riuscendo nel suo intento.

Ziering ha poi pubblicato un post su Instagram dove ha spiegato quanto è accaduto:

Proviamo a tradurlo in italiano:

Ieri ho vissuto un incidente allarmante che ha coinvolto un gruppo di persone su minimoto. Mentre ero bloccato nel traffico, la mia macchina è stata avvicinata in modo aggressivo da uno di questi motociclisti arrivando a scontrarsi. Nel tentativo di valutare eventuali danni sono sceso dalla mia macchina. Questa azione, sfortunatamente, si è trasformata in un alterco fisico, che ho affrontato per proteggermi. Questa situazione evidenzia un problema più ampio di teppismo nelle nostre strade e la necessità di risposte efficaci da parte delle forze dell’ordine a tale comportamento. Come cittadino e genitore, trovo inaccettabile che i gruppi possano liberamente adottare questo tipo di comportamento, causando paura e caos, mentre la risposta delle autorità sembra insufficiente.

L’attore ha aggiunto che spera che i funzionari della città e le forze dell’ordine affrontino le questioni di base che portano a comportamenti così gravi e garantiscano che le nostre strade siano sicure per tutti, oltre a adottare azioni decisive contro l’illegalità e fornire le risorse necessarie per evitare che accadano in futuro.

Sono grato per il sostegno della mia famiglia, dei miei amici e dei miei fan durante questo periodo. È in momenti difficili come questi che la forza e l’unità della nostra comunità sono più vitali. Buon anno nuovo.

Al momento non è stato effettuato alcun arresto e le indagini sono in corso, secondo quando comunicato dal dipartimento di polizia di Los Angeles.

Ian Ziering, 59 anni, è l’attore noto per il ruolo di Steve Sanders nella serie televisiva Beverly Hills 90210 e di Fin Shepard nell’esalogia di Sharknado. Debuttò al cinema nel 1981 nel film di Franco Zeffirelli “Amore senza fine”, film nel quale esordì anche Tom Cruise.

