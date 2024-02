Fiat Panda a 49 € al mese: conviene davvero?

Analizziamo l’offerta su Fiat Panda Hybrid, un finanziamento che unisce al Bonus Tricolore gli incentivi per la rottamazione di un veicolo datato: 4.000 euro di sconto sul prezzo d’acquisto, con, di contro, un anticipo e una rata finale consistenti.

In questo inizio d’anno le offerte auto Fiat uniscono agli incentivi statali le promozioni della Casa, in primis il Bonus Tricolore. Fiat Panda, l’auto più venduta in Italia, viene proposta fino al 12 febbraio con 4.000 euro di sconto, in caso di rottamazione di un’auto usata e finanziamento con Stellantis Financial Services. In totale, la rata è di 49 euro al mese per tre anni. Ecco i dettagli dell’offerta del Costruttore nazionale e scopriamo i pro e i contro della promo.

Caratteristiche tecniche Fiat Panda Hybrid

La Fiat Panda ibrida offre un’eccellente combinazione di versatilità, efficienza e sostenibilità nel segmento delle citycar. Dotata di un motore a benzina FireFly 1.0 a 3 cilindri da 70 Cv, abbinato a una piccola unità elettrica a 12 volt, propone un sistema mild hybrid semplice e leggero, per abbattere emissioni e consumi, a favore di una mobilità più sostenibile.

Inoltre, la Panda Hybrid mantiene le caratteristiche distintive del modello, come la versatilità degli interni, la praticità e l’economicità. Grazie alla sua dimensione compatta, è facile da manovrare e parcheggiare, fattore che la rende un’opzione ideale per chi cerca un’auto adatta alla vita cittadina, senza rinunciare al comfort e al rispetto dell’ambiente. Non a caso, questa versione emette solamente 109 g/km di CO2 e consuma 4,8 litri/100 km.

Dettagli offerta Fiat Panda Hybrid

La Fiat Panda Hybrid usufruisce del Bonus Tricolore Fiat, pari a 2500 euro di sconto, a patto che si rottami un veicolo da Euro 0 a Euro 2, più altri 1500 euro con il finanziamento. Il prezzo di listino di 15.500 euro diventa quindi 11.500 euro.

Esempio di finanziamento riferito a Fiat Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid

Prezzo Veicolo: € 11.500

€ 11.500 Anticipo: € 4.704

€ 4.704 Importo Totale del Credito: € 7.086,86.

€ 7.086,86. Servizi inclusi: Identicar 12 mesi 265 €, Tyre Insurance 25,74 €

Identicar 12 mesi 265 €, Tyre Insurance 25,74 € Importo totale dovuto: 9.635,8 €

9.635,8 € Canone mensile: 35 rate da 49 €

35 rate da 49 € Rata finale: 7.902,1 €,incluse spese di incasso mensili di 3,5 €.

7.902,1 €,incluse spese di incasso mensili di 3,5 €. Chilometraggio massimo: 30.000 km

30.000 km TAN (fisso): 8,75%,

8,75%, TAEG: 13,39%.

Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza, Fiat addebiterà un costo pari a 0,1 €/ km se la vettura avrà superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

Conviene davvero? Pro e contro

L’offerta sulla Fiat Panda, il modello più popolare nel nostro Paese, è sicuramente conveniente in termini di importo della rata: 49 euro al mese rappresentano una spesa dall’incidenza minima sul bilancio totale del singolo automobilista e della sua famiglia. Essendo poi la Panda ibrida un’auto da città il chilometraggio massimo di 30.000 km è sufficiente per soddisfare le esigenze di chi la guida.

Di contro l’anticipo è quasi pari al metà del valore iniziale della vettura, quasi 5.000 euro, e la rata finale di 7900 euro è allo stesso modo molto elevata rispetto al prezzo di listino. Per chi non vuole accollarsi quest’ultima, c’è comunque la possibilità di restituire l’auto o sostituirla con una nuova al termine dei 3 anni del finanziamento.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD