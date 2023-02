L’autista di un bus fa inversione in autostrada e va in contromano

L’autista di un bus ha scatenato il caos quando ha fatto inversione in una autostrada trafficata, bloccando ben quattro corsie e causando un vero e proprio disastro.

Il video, che arriva dalla Cina, mostra un bus rosso che si arresta dopo che l’autista si rende conto che il veicolo non può passare attraverso un casello. Dopo essersi reso conto dell’errore, l’autista prende la decisione peggiore che poteva prendere, ovvero fermarsi ed iniziare a fare inversione direttamente in autostrada.

Nel video, vediamo il bus fare manovra ed occupare trasversalmente le quattro corsia, bloccando completamente il traffico. Mentre l’autista del bus cerca di fare manovra, si vedono le auto che cercano di passare attraverso un piccolo spazio. Addirittura un’auto bianca supera il bus e si mette anch’essa in contromano.

Come se niente fosse, il bus ha continuato in contromano per tornare indietro al casello precedente. Miracolosamente l’autista non ha causato alcun incidente in quello che avrebbe potuto essere un vero e proprio disastro con conseguenze mortali.

