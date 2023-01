Niente da fare: gli americani non sanno usare le rotatorie

Gli americani sanno usare le rotatorie? Assolutamente no. Ma andiamo per gradi. Come sappiamo la rotatoria è un sistema per fluidificare il traffico, snellendolo in prossimità degli incroci.

Presenti più o meno in tutto il mondo, da qualche anno stanno iniziando a fare la loro comparsa anche negli USA, con risultati alquanto bizzarri. Eppure grazie alle rotatorie Gli incroci sono più sicuri, facendo abbassare le velocità così come i danni in caso di incidenti.

Il funzionamento delle rotatorie all’europea, ormai le più diffuse anche in Italia, la precedenza è di coloro stanno impegnando la rotatoria e quindi sono al suo interno. I veicoli che vogliono entrare nella rotatoria devono rallentare oppure fermarsi, dando la precedenza. Ricordiamo infine che per quanto riguarda gli indicatori di direzione, non si deve usare la freccia entrando nella rotatoria, mentre è necessario azionare la freccia di destra subito dopo aver superato l’uscita precedente a quella che verrà utilizzata.

Ed ecco che nel video di oggi possiamo vedere come gli automobilisti del Kentucky hanno iniziato ad affrontare una rotatoria appena messa in opera… un disastro completo. La maggior parte entra nell’incrocio in contromano, e finisce per percorrere la rotatoria in contromano. Fortunatamente il traffico è talmente scarso che non ci sono altri veicoli. Ma cosa accadrà quando il tutto sarà pronto e la rotatoria entrerà in funzione?

