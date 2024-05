La Nuova Volkswagen ID.3 Pro S, con un’autonomia di 557 km, introduce importanti innovazioni tecnologiche e funzionalità avanzate.

Volkswagen ha introdotto importanti aggiornamenti per la nuova ID.3 Pro S. Con una batteria da 77 kWh e un’autonomia fino a 557 km, la ID.3 Pro S rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo elettrico dalle prestazioni elevate. Inoltre, con un prezzo di partenza di 42.490 euro e la possibilità di usufruire degli ecoincentivi, la nuova ID.3 è ancora più conveniente.

La ID.3 Pro S introduce il nuovo sistema di infotainment MIB4, dotato di uno schermo touch da 12,9” e una nuova struttura del menu più intuitiva. Questo upgrade rende l’interfaccia utente più facile da utilizzare e personalizzare. I cursori touch sotto il display per la regolazione della temperatura e del volume sono ora retroilluminati, migliorando la visibilità e l’accessibilità. Il volante multifunzione è stato ridisegnato per un uso più semplice e intuitivo, e la leva del cambio è ora posizionata sul piantone dello sterzo.

La ID.3 Pro S è equipaggiata con un motore elettrico aggiornato, che offre una potenza di 150 kW (204 CV) di serie. Grazie alla funzione “Performance Upgrade” disponibile tramite il sistema di infotainment, è possibile aumentare temporaneamente la potenza fino a 170 kW (231 CV), migliorando l’accelerazione da 0 a 100 km/h a 7,1 secondi. Questa funzionalità innovativa rende la ID.3 Pro S ancora più versatile e performante, adattandosi alle diverse esigenze di guida.

La nuova capacità di ricarica in corrente continua fino a 175 kW consente di ridurre significativamente i tempi di ricarica. La batteria viene precondizionata durante il tragitto verso la stazione di ricarica rapida, garantendo che sia alla temperatura ottimale per una ricarica veloce ed efficiente. Questo sistema permette di risparmiare tempo, soprattutto durante i viaggi lunghi, rendendo la ID.3 Pro S una scelta ideale per chi necessita di un’auto elettrica con tempi di ricarica ridotti.

La Nuova ID.3 Pro S è dotata di una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, inclusi l’Adaptive Cruise Control (ACC), la frenata autonoma di emergenza (Front Assist), il sistema di mantenimento della corsia (Lane Assist) e il Dynamic Road Sign Display. Inoltre, la funzione Travel Assist migliorata permette il cambio di corsia assistito in autostrada, aumentando la sicurezza e il comfort durante la guida. Tra le novità, anche il Park Assist Plus, che include una funzione remota per parcheggiare l’auto tramite un’app per smartphone.

Volkswagen introduce anche la nuova Wellness App, che utilizza funzioni come l’illuminazione d’ambiente, il suono e l’aria condizionata per migliorare il benessere del conducente durante la guida. Le modalità Fresh Up, Calm Down e Power Break sono pensate per offrire un’esperienza di guida rilassante e personalizzata, con la possibilità di utilizzare playlist Spotify per un tocco personale.

La Nuova ID.3 Pro S è disponibile a partire da 42.490 euro, con la possibilità di usufruire degli ecoincentivi. La versione Edition Plus, con un prezzo di 43.490 euro, offre un risparmio di oltre 5.000 euro ed include dotazioni aggiuntive come la vernice metallizzata, il Comfort Pack, l’Exterior Pack e l’Assistance Pack.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Volkswagen

Copyright Image: Sinergon LTD