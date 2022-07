La nuova Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION, grazie a un secondo motore elettrico sull’asse anteriore, trasferisce la sua potenza alla strada attraverso un sistema di trazione integrale. La ID.4 Pro 4MOTION da 195 kW (265 CV) ha un prezzo di listino che parte da 56.500 euro.

La tecnologia integrale della ID.4 Pro 4MOTION migliora la trazione e consente quindi di ottenere una dinamica di guida ancora più appagante. Il nuovo modello con sistema di trazione integrale a due motori è anche un potente veicolo da traino ed è quindi un partner affidabile per piccoli rimorchi da trasporto o da barca.

Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION: il sistema di trazione integrale

I due motori elettrici del nuovo modello 4MOTION hanno una potenza complessiva di 195 kW (265 CV) e spingono la ID.4 da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. La potenza motrice principale è fornita dal motore sincrono a magneti permanenti sull’asse posteriore, che eroga una potenza di 150 kW. Ha una disposizione assiale parallela con un pulse inverter e un cambio a una velocità.

I vantaggi del motore sincrono sono l’elevata densità di potenza, l’alta efficienza e la potenza costante in un ampio intervallo di giri. L’asse anteriore è azionato da un motore asincrono, anch’esso dotato di pulse inverter. Questo motore eroga una potenza di 80 kW. I motori asincroni sono caratterizzati da una capacità di sovraccarico di breve durata e da basse perdite per trascinamento. Sono quindi ideali per l’utilizzo come unità booster da attivare temporaneamente.

La ID.4 Pro 4MOTION è dotata di una batteria da 77 kWh (netti) e ha un’autonomia fino a 514 chilometri (WLTP). La velocità massima è limitata a 180 km/h come per la ID.4 GTX 4MOTION. Come per le altre versioni della ID.4, la capacità di ricarica massima è di 135 kW. In una stazione di ricarica, la batteria ad alto voltaggio può essere caricata dal 5 all’80% di livello di carica (SOC) in 36 minuti, offrendo così un’autonomia di ulteriori 337 chilometri (WLTP).

La ID.4, lunga 4,58 metri, utilizza la piattaforma modulare di trazione elettrica MEB della Volkswagen. Grazie all’efficiente architettura, lo spazio disponibile all’interno è al livello dei SUV convenzionali della categoria superiore. A seconda della posizione degli schienali dei sedili posteriori, il bagagliaio ha una capacità da 543 a 1.575 litri.

