Microsoft con Volkswagen sigli HoloLens 2 per la realtà aumentata

Microsoft collabora con Volkswagen per poter utilizzare gli Hololens 2 anche all'interno di automobili risolvendo ai sensori.

Microsoft ha annunciato ufficialmente una nuova caratteristica “piattaforma mobile” per HoloLens 2, che è progettata per far funzionare il visore di realtà aumentata anche sulle automobili. Precedentemente c’era un problema con HoloLens in ambienti in movimento che confondono i sensori del visore. La soluzione è stata sviluppata in collaborazione con Volkswagen, che ha sperimentato l’utilizzo del visore come heads-up display nei suoi veicoli.

Come spiega il post sul blog di Microsoft, il suo visore di realtà aumentata traccia il movimento utilizzando una combinazione di sensori della fotocamera e un’unità di misura inerziale, che in genere include accelerometri e giroscopi. Ma in una macchina, le letture di questi due sensori possono essere in conflitto: il visore percepisce il movimento ma si trova davanti un ambiente statico.

Questo è ciò che Volkswagen ha scoperto dopo aver iniziato ad utilizzare la tecnologia dei visori di realtà aumentata per insegnare ai piloti come girare più velocemente in pista. Ha iniziato a collaborare con Microsoft per risolvere il problema dei sensori nel 2018 e, alla fine, i due hanno sviluppato un prototipo che ha permesso a un’auto di visualizzare informazioni in tempo reale su un visore collegato.

Il sistema permette di posizionare oggetti virtuali sia all’interno che all’esterno del veicolo. Un’immagine rilasciata da Microsoft mostra l’HoloLens 2 che proietta una mappa virtuale sul cruscotto di un’auto, con frecce di navigazione che appaiono davanti agli incroci chiave. Una seconda mostra che avvisa il conducente di un imminente attraversamento pedonale.

C’è da dire che le auto elettriche Volkswagen ID dispongono di un heads-up display di realtà aumentata che proietta i dati dall’auto – tra cui la velocità attuale e le istruzioni di navigazione – sul parabrezza, dove è più facile per il conducente vedere senza togliere gli occhi dalla strada.

