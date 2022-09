Primo lavaggio di una Volvo 240 Wagon in 15 anni: il risultato è pazzesco.

Una Volvo 240 Wagon del 1991 lasciata nei boschi per oltre 15 anni torna alla vita dopo un lavaggio decisamente speciale. Uno dei modelli più classici di Volvo stava per essere demolita quando qualcuno ha avuto l’idea di chiamare Ammo Nyc, gli specialisti americani del detailing.

Il luogo del ritrovamento è Doylestown, in Pennsylvania. E’ proprio in un bosco che si trovava la 240 Wagon abbandonata, da dove viene tirata fuori per un primo controllo. La youngtimer è ricoperta di sporcizia, muffa, foglie, ragnatele e, ebbene si, escrementi di roditori. Per dirla tutta, un’auto a rischio malattie. A dare una mano arrivano allora anche quelli di Rebuild Rescue.

Durante l’impegnativo ma soddisfacente lavoro di detailing, viene esaminato il motore della 240 con un appassionato di Volvo. Nel video, tutto il lavoro per far tornare splendida una Volvo 240 Wagon che non meritava di essere rottamata.

Che dire di più? Un bel lavoro, complimenti!

