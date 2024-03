E’ ufficialmente iniziata la stagione 2024 di Formula Uno in Bahrain. L’attenzione si concentra sui grandi protagonisti del campionato, come Max Verstappen e Lewis Hamilton e Funko celebra l’inizio della stagione con una collezione esclusiva di Funko Pop!

La settantacinquesima stagione di Formula Uno si preannuncia già ricca di emozioni e novità, con il primo semaforo che si è spento oggi in Bahrein, inaugurando un calendario estremamente intenso. Con 24 gare in programma, tra circuiti leggendari come Monaco e Monza e nuove entusiasmanti tappe come Las Vegas e Miami, l’edizione 2024 promette spettacolo e adrenalina a non finire.

Al centro dell’attenzione troviamo Max Verstappen, il campione in carica, chiamato a difendere il titolo ottenuto nella scorsa stagione. La sua sfida non sarà facile, considerando la lunghezza del campionato e la qualità dei suoi avversari, tra cui spicca il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che si prepara a una nuova avventura con la leggendaria Scuderia Ferrari nel 2025.

Per celebrare l’inizio di questa stagione, Funko ha lanciato una collezione esclusiva di Funko Pop! dedicata ai piloti più amati della griglia. I fan della Formula Uno potranno arricchire le loro collezioni con le figure in vinile di Lewis Hamilton, George Russell, e il campione in carica Max Verstappen, quest’ultimo disponibile anche in versione “Pop! Ride” a bordo della sua potente Red Bull.

Dalla leggenda vivente Lewis Hamilton, passando per il talento emergente George Russell, fino al fenomeno Max Verstappen, ogni figura è curata nei minimi dettagli e pronta a diventare un must-have per gli appassionati.

Copyright Image: Sinergon LTD