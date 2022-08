Frauscher Cannes Yachting Festival 2022: dopo il successo della scorsa edizione, con il 1212 Ghost vincitore del tradizionale Concours d’élégance indetto dal Cannes Yachting Festival, il cantiere austriaco torna al salone con quattro modelli a rappresentare l’intera flotta.

Le due gamme, quella di imbarcazioni a propulsione elettrica e la serie a motore, sono entrambe ben rappresentate dalle rispettive ammiraglie: 1414 Demon e 740 Mirage Air.

Frauscher Cannes Yachting Festival 2022: la flotta

Con i suoi 14 metri di lunghezza, 1414 Demon Air è il top di gamma: un modello moderno, minimalista e raffinato, nello stile caratteristico Frauscher. Agli ampi spazi sul ponte – parzialmente coperto dal T-top in carbonio – si uniscono quelli sottocoperta, che ospitano comodamente 4 posti letto, rendendo di fatto questo modello ideale per lunghi weekend a bordo così come crociere veloci.

Daycruiser di quasi 8 metri, 740 Mirage Air è un elegante center consolle capace di offrire diversi scenari ai suoi ospiti, trasformandosi in pochi secondi da piattaforma da bagno e prendisole a lussuosa lounge da aperitivo o picnic. Con due differenti possibilità di motorizzazione e batterie in dotazione, riesce ad offrire un’autonomia massima di 110 km a velocità di crociera: regalando un’intera giornata in mare, senza pensieri e senza necessità di rifornimento.

Torna a Cannes anche 1212 Ghost, modello più recente del cantiere di cui ripropone gli stilemi caratteristici. Nato dalla volontà di racchiudere in un unico modello le tante caratteristiche più apprezzate sia dei modelli più piccoli che all’ammiraglia 1414 Demon, 1212 Ghost è una piccola rivoluzione in casa Frauscher: un gioiello di stile e performance che promette di eguagliare in vendite la best seller 1017 GT, anch’essa tra i modelli ormeggiati al Salone.

