Orari F1 Australia 2024 su TV8 e diretta SKY e NOW

Il Gran Premio di Formula 1 d’Australia 2024 si svolgerà a Melbourne dal 21 al 24 marzo. Tutti gli orari delle prove libere, delle qualifiche e della gara in diretta su Sky Sport e NOW.

Il campionato 2024 di Formula 1 si appresta a vivere il suo terzo appuntamento stagionale con il Gran Premio di Australia, segnando il ritorno dell’adrenalina e della competizione che solo il circus della F1 sa offrire. La città di Melbourne diventa così il cuore pulsante dell’automobilismo mondiale, pronta ad accogliere team, piloti e appassionati per un weekend all’insegna della velocità e della passione per le corse.

La kermesse avrà inizio giovedì 21 con la conferenza stampa dei piloti, prevista per le 13:00, un momento cruciale per cogliere le prime impressioni e le strategie delle scuderie in vista della gara. Ma è con l’arrivo della notte che l’azione in pista prende vita: la prima sessione di prove libere è fissata per le 2:30, seguita dalla seconda alle 6:00, momenti in cui i team avranno l’opportunità di testare le prestazioni delle monoposto e apportare gli ultimi affinamenti.

Nella notte tra venerdì e sabato, l’attenzione si sposterà sulle Sprint Race di Formula 2 e Formula 3, vere e proprie anticipazioni del grande spettacolo della Formula 1, con le qualifiche di quest’ultima previste per le 6:00 del mattino. Queste sessioni rappresentano un appuntamento imperdibile per definire le posizioni in griglia di partenza e delineare i favoriti per la vittoria finale.

Domenica, la gara di Formula 1 sarà trasmessa in esclusiva live a partire dalle 5:00 del mattino su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, promettendo di regalare emozioni forti e momenti indimenticabili agli appassionati del motorsport. Per chi non potesse assistere alla diretta, sono previste repliche durante tutta la giornata, alle 10:00, alle 14:00 e alle 20:00, offrendo così a tutti la possibilità di vivere l’entusiasmo della gara.

La copertura dell’evento sarà affidata a un team di esperti e professionisti del settore: Carlo Vanzini e Marc Gené saranno le voci delle telecronache, con Roberto Chinchero pronto a fornire aggiornamenti direttamente dai box. Davide Camicioli guiderà gli approfondimenti di pre e post gara insieme a Vicky Piria, mentre Matteo Bobbi analizzerà gli aspetti tecnici nella Sky Sport Tech Room. Mara Sangiorgio e Ivan Capelli completeranno il quadro con interviste esclusive e commenti approfonditi.

Orari F1 TV8 GP Australia

Sabato 23 marzo

Ore 10:00 : Qualifiche (differita)

Domenica 24 marzo

Ore 14:00 : Gara (differita)

Orari F1 GP Australia SKY e NOW

La gara della Formula 1 sarà disponibile in esclusiva live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, garantendo agli appassionati di non perdere nemmeno un attimo dell’azione. Inoltre, come accennato, per chi non potesse assistere in diretta, sono previste repliche della qualifica e della gara, offrendo a tutti la possibilità di vivere l’emozione del Gran Premio di Australia a prescindere dall’orario.

Giovedì 21 marzo

Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk, un’esclusiva passeggiata nel paddock per avvicinarsi all’atmosfera pre-gara.

Ore 13.00: Conferenza stampa dei piloti, un momento chiave per raccogliere dichiarazioni e aspettative.

Ore 13.30: “4 amici al box”: Marc Gené e Ivan Capelli offriranno uno sguardo insider sul mondo della F1.

Ore 22.45: Prove Libere di Formula 3, il primo assaggio dell’azione in pista.

Ore 23.55: Prove Libere di Formula 2, continuano i preparativi per il weekend di gare.

Venerdì 22 marzo

Ore 2.15: Paddock Live

Ore 2.30: F1 – prove libere 1

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 3.55: F3 – Qualifiche

Ore 5.45: Paddock Live

Ore 6.00: F1 – prove libere 2

Ore 7.00: Paddock Live

Ore 7.25: F2 – Qualifiche

Ore 8.15: Paddock Live Show

Ore 8.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 23 marzo

Ore 1.10: F3 – Sprint Race

Ore 2.15: Paddock Live

Ore 2.30: F1 – prove libere 3

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 4.10: F2 – sprint race

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6.00: F1 – qualifiche

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live Show

Ore 12.00: F1 – qualifiche (replica)

Ore 14.00: F1 – qualifiche (replica)

Ore 23.00: F3 – Feature Race

Domenica 24 marzo

Ore 1.30: F2 – Feature Race

Ore 4.00: Paddock Live

Ore 5.00: F1 gara

Ore 7.00: Paddock Live

Ore 7.30: Debriefing

Ore 9.00: Race Anatomy

Ore 10.00: F1 gara (replica)

Ore 14.00: F1 gara (replica)

