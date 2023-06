Orari F1 GP Austria 2023 live su Sky e su Now, in differita su TV8

Orari F1 GP Austria 2023: torna in pista la Formula 1 sul circuito della Red Bull Ring a Spielberg, con la rinnovata Sprint.

Nella dimora del team dell’attuale campione del mondo, si svolgerà la decima gara di un campionato che sembra sempre più dominato da Max Verstappen. Tuttavia, nulla può essere dato per scontato sul circuito di Spielberg. L’olandese farà del suo meglio per accumulare un altro trionfo, ma sono molti i piloti che cercheranno di guastare i suoi piani: dalla rinata Mercedes a un sempre combattivo Alonso con l’Aston Martin. La Ferrari, in cerca di redenzione, è scesa in pista con una nuova ala e sta cercando di cogliere ogni opportunità. Qui, un anno fa, il primo posto fu conquistato da Charles Leclerc.

L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su Now, in differita su TV8.

Orari F1 GP Austria 2023 live su Sky e su Now

Venerdì 30 giugno

Ore 17: qualifiche per la corsa

Sabato 1° luglio

Ore 12: qualifiche per la Sprint

Ore 16:30: Sprint

Domenica 2 luglio

Ore 15: gara

Orari F1 GP Austria 2023 TV8: differita

Venerdì 30 giugno

ore 00.45: qualifiche per la corsa

Sabato 01/07/2023

ore 18:00 qualifiche Sprint – differita

ore 20:00 Sprint – differita

Domenica 02/07/2023

ore 18:00 gara – differita

