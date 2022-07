Orari F1 Gran Bretagna 2022 su TV8 oggi e diretta su SKY e Now

Ecco gli orari di TV8 per il Gran Premio di Gran Bretagna di F1, in diretta esclusiva su Sky e in streaming NOW. Fino a domenica 3 luglio, tutti a Silverstone con la gara in onda domenica 3 luglio dalle 16.

Continua in pista il duello tra Red Bull e Ferrari per la lotta al titolo mondiale. In testa c’è sempre Max Verstappen, forte di sei vittorie su nove GP disputati fin’ora. Verstappen ha 175 punti contro i 129 di Sergio Perez ed i 126 di Charles Leclerc, in terza posizione.

Nello stesso weekend, da non perdere anche gli appuntamenti motorsport con la W Series, la NTT IndyCar Series con il GP del Mid-Ohio, la Formula E da Marrakech e il doppio appuntamento di Misano con il GT World Challenge Europe di Valentino Rossi e il Lamborghini Super Trofeo Europa.

Orari F1 TV8 GP Gran Bretagna Silverstone

Sabato 2 luglio

Ore 19.45: qualifiche F1

Domenica 3 luglio

Ore 19: Gara F1

Orari F1 SKY e NOW GP Gran Bretagna Silverstone

Venerdì 1° luglio

Ore 10.30: prove libere 1 F3

Ore 11.40: prove libere 1 F2

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14: prove libere 1 F1

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.50: qualifiche F3

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: prove libere 2 F1

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: qualifiche F2

Ore 19.20: qualifiche W Series

Ore 20.15 prove libere Porsche Super Cup

Ore 21.10: Paddock Live Show

Sabato 2 luglio

Ore 10.50: sprint race F3

Ore 12: conferenza stampa team in differita

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 13: prove libere 3 F1

Ore 14: Paddock Live

Ore 14.20: race W Series

Ore 15.15: #skymotori

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: qualifiche F1 – Differita su TV8 dalle 19.45

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.55: sprint race F2

Ore 19.10: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 19.50: Paddock Live Show

Domenica 3 luglio

Ore 9.30: formula race F3

Ore 11: formula race F2

Ore 13: gara Porsche Super Cup

Ore 14.30: Paddock Live Gara

Ore 16: Gara F1 – Differita su TV8 dalle 19

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 20: Race Anatomy

NTT Indycar Series: Gran Premio Mid-Ohio

Sabato 2 luglio

Ore 20.45: qualifiche (Sky Sport F1)

Domenica 5 giugno

Ore 18.50: gara (Sky Sport Action)

Formula E: E-Prix Di Marrakech

Sabato 2 luglio

Ore 10.40: qualifiche Round 10

Ore 17.45: pre gara

Ore 18: gara Round 9

Ore 19: post gara

Gt World Challenge Europe

Sabato 2 luglio

Ore 15: Misano – Race 1

Domenica 3 luglio

Ore 21: Misano – Race 2 (differita)

Lamborghini Super Trofeo Europa

Sabato 2 luglio

Ore 20: Misano – Gara 1

Domenica 5 giugno

Ore 9.50: Misano – Gara 2

—–

