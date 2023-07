Orari F1 oggi TV8 GP Silverstone 2023 e diretta Sky e Now

Orari F1 oggi TV8 del GP Silverstone 2023, il decimo appuntamento stagionale. Potrete seguire la gara in diretta Domenica 9 Luglio alle 16 su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il celebre circuito di Silverstone, simbolo della Formula 1, ospita quindi la decima tappa del campionato del mondo. Dopo un entusiasmante round a Spielberg, la competizione si sposta in Gran Bretagna. Verstappen, in una forma straordinaria con cinque vittorie consecutive e sette su nove gare disputate finora, si conferma come l’avversario da battere.

Leclerc, dopo il suo secondo podio stagionale e il suo miglior risultato finora, darà il massimo per la Ferrari. Ricordiamo che l’anno scorso Carlos Sainz trionfò proprio qui a Silverstone. Ma non solo Formula 1, il palcoscenico di Silverstone vedrà anche le emozionanti corse di Formula 2 e Formula 3.

Orari F1 TV8 oggi GP Silverstone 2023

Sabato 8 Luglio

Ore 19:15: Paddock Pre Qualifiche

Ore 19:45: Qualifiche F1

Ore 21:00: Paddock Post Qualifiche

Domenica 9 Luglio

Ore 17:30: Paddock Pre Gara

Ore 19:00: Gara F1

Ore 21:00: Paddock Post Gara

Orari F1 oggi GP Silverstone 2023 live su Sky e Now

Sabato 8 luglio

Ore 10:20: F3 Gara Sprint

Ore 12:30: F1 Prove Libere 3

Ore 14:15: F2 Gara Sprint

Ore 16:00: F1 Qualifiche

Domenica 9 luglio

Ore 09:20 F3 Feature Race

Ore 10:55 F2 Feature Race

Ore 16:00 Gran Premio di Gran Bretagna di F1

