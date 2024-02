Adidas Adizero Select 2.0: velocità e comfort per gli atleti moderni

Le Adizero Select 2.0 di Adidas rappresentano una pietra miliare nel mondo delle calzature sportive, grazie al loro design iconico, alla leggerezza e alla traspirabilità. Con Jalen Green come testimonial, Adidas sottolinea il forte legame tra eccellenza sportiva e l’innovazione tecnologica.

Adidas rinnova il panorama delle calzature sportive con il lancio delle Adizero Select 2.0, l’ultima novità nella sua acclamata serie Adizero. Sinonimo di massime performance, queste innovative sneaker promettono un comfort senza precedenti, ottimizzando, senza alcun compromesso, la velocità degli atleti. Jalen Green, la stella NBA degli Houston Rockets e shooting guard di fama, è il volto della campagna, e dimostra con la sua agilità, grinta e dinamismo le qualità di queste scarpe da basket ultraleggere.

Le Adizero Select 2.0 sono il risultato di un omaggio a Toshiaki Omori, il leggendario designer di sneaker che più di un decennio fa creò una scarpa che ridefinì i concetti di leggerezza e velocità, spingendo gli atleti a infrangere nuovi record. Adidas continua questa eredità con un modello che celebra l’innovazione e la velocità, dedicato agli atleti che vogliono sempre essere un passo avanti nel loro gioco.

La caratteristica principale delle Adizero Select 2.0 è la tomaia in monomesh ultra-leggero, rinforzata con ribstop per una maggiore durabilità, che assicura anche una traspirabilità senza pari. L’intersuola in schiuma lightstrike è progettata per essere il più leggera possibile, con intagli strategici sulla suola, sull’intersuola e sullo strobel che elevano l’esperienza di comfort e traspirabilità ad ogni movimento.

La campagna “For The Fast”, girata nella vibrante Los Angeles, vede Jalen Green sfoggiare le Adizero Select 2.0, dimostrando che queste scarpe sono il compagno ideale per chi cerca di superare i propri limiti con stile. Le scarpe sono disponibili in due colorazioni sul sito adidas. Un must-have per gli atleti e gli appassionati di basket che non vogliono rinunciare a performance e design.

