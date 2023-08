Puma Suede 2023: il brand celebra l’iconica sneaker e la sua storia condivisa con l’hip-hop, in occasione del 50° anniversario del genere musicale. Per onorare questo importante appuntamento, Puma ha fatto un viaggio nel tempo per celebrare la Suede con una serie di drop che esplorano il modo in cui l’hip-hop si è evoluto nel corso di cinque decenni, e nel farlo ha lasciato il suo impatto inconfondibile su molte subculture.

La speciale Suede Collector’s Edition di Puma si ispira alle classiche giacche varsity preferite dai fanatici dell’hip-hop degli anni ’70. Ispirata agli OG, la Collector’s Edition Suede è fatta per il passato, il presente e il futuro dell’hip-hop.

Puma Suede 2023: la speciale Collector’s Edition, il video

Questa edizione della Puma Suede 2023 vanta una tomaia in pelle scamosciata di alta qualità, punteggiata da colori vivaci e blocchi a contrasto. I profili bianchi delineano l’iconico Formstrip di Puma, che presenta un materiale nero a strappo che rivela il bianco sottostante.

Sottili borchie argentate compaiono sulla tomaia e sul tallone della scarpa, mentre i tocchi speciali si presentano sotto forma di lacci cerati e di un timbro “48”, a indicare l’anno di fondazione di Puma, il 1948.

La Suede Fat Lace che la accompagna è un’espressione purista della storia della silhouette, che ricorda l’impronta che la Suede ha lasciato nello stile hip-hop degli anni ’80. Questa nuova iterazione è dotata di fat laces e gold-colored lace charms, progettati per essere indossati dagli hip-hop royalty.

Ispirate alla storia dell’hip-hop, le Puma Suede Collector’s Edition e le Suede Fat Lace sono accompagnate da una capsule apparel che comprende tracksuit, jersey e una varsity jacket abbinate.

Le immagini della Suede Collector’s Edition di Puma

