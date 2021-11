Abbigliamento moto Eleveit 2022: tutte le novità Touring, Urban e Off-road

Eleveit presenta ad Eicma la nuova collezione di abbigliamento tecnico 2022.

Abbigliamento moto Eleveit 2022: l’azienda veneta produttrice di abbigliamento e calzature tecniche per il mondo delle due ruote presenta ad Eicma 2021 la nuova collezione 2022 con molte novità in tutti i settori dal Touring e Urban all’Off-road e Road.

Abbigliamento moto Eleveit 2022: novità Touring

Per gli appassionati del mondo Turing, Eleveit propone due nuovi modelli di stivali tecnici impermeabili e ideali per chi ama affrontare lunghi viaggi e gite fuori porta: l’innovativo modello Metamorphosis e T OX Evo WP. Il modello Metamorphosis, che può contare al suo interno dell’alta tecnologia I.P.T., derivante dallo stivale racing RC PRO e una chiusura nella parte posteriore con il sistema Free Lock System e il modello T OX Evo WP, perfetto connubio tra estetica e tecnologia realizzato in microfibra resistente e leggera e pelle scamosciata per la tomaia e provvisto di importanti rinforzi nella parte della caviglia, nella punta del piede e nella zona del tallone per garantire il massimo confort e sicurezza.

Adatta per chi pratica Touring è anche la nuova sneaker Diverge WP, una scarpa tecnica leggera e al tempo stesso molto resistente realizzata con una membrana E-Dry, impermeabile e resistente all’acqua, per la fodera e in tessuto traspirante per la tomaia, vanta una suola, studiata e realizzata per garantire un ottimo grip sulle pedane, in gomma per la parte inferiore e in Eva per la parte superiore.

Ed infine ultima novità, la nuova linea di abbigliamento caratterizzata da nuove colorazioni: X-Treme, la nuova maglia e pantalone dedicati a chi ama praticare motocross ed enduro, i guanti X-Treme Gloves altamente traspiranti, con per una presa perfetta e dotati di cuscinetti anti- vesciche e lo stivale di Alex Salvini X-Legend (Gold), realizzato in serie limitata.

Abbigliamento moto Eleveit 2022: novità Maxi-Enduro

Destinato agli appassionati del segmento Maxi-Enduro, Eleveit presenta Mud Maxi, la nuova linea di abbigliamento con un fit molto slim e

aggressivo presente nella nuova collezione in tre diverse colorazioni: grigio e rosso, nero e arancione e nero e giallo fluo, pensata per l’esigente pubblico di appassionati di lunghi viaggi che ricercano comfort, stile e sicurezza nel proprio abbigliamento.

Perfettamente in linea con l’abbigliamento Mud Maxi, Eleveit propone lo stivale XTarmac WP, dalla perfetta vestibilità e altamente impermeabile e traspirante ed il “gemello” X- Tarmac disponibile in due versione colore: bianco e nero e nero e giallo fluo.

Nella sezione Touring della nuova collezione 2022, Eleveit inserisce lo stivale T Spirit Evo WP, l’evoluzione del modello precedente T Spirit, grazie ad una nuova membrana altamente tecnica ed impermeabile e diverse protezioni in molti punti dello stivale utili per chi vuole praticare un po’ di offroad con la propria maxi enduro in totale sicurezza.

Abbigliamento moto Eleveit 2022: novità Urban

Per il segmento Urban Eleveit propone tre nuovi modelli di sneakers suddivisi e disponibile nelle versioni waterproof e in quella più estiva. Particolari e lontane dai canonici schemi le nuove sneakers sono pensate per chi ama viaggiare “leggero” con la propria moto sia in ambiente cittadino sia per gite fuori porta.

Il modello Diverge, Town ed il modello Hybrid stupiranno gli appassionati delle due ruote per funzionalità, originalità, comodità e attenzione al dettaglio, caratteristiche che da sempre contraddistinguono il marchio Eleveit e che lo hanno reso in poco tempo un brand di riferimento nel mondo delle due ruote.

Grandi novità quindi anche per gli amanti delle moto Road, con il nuovo modello SP 01 nella versione impermeabile WP e in quella più estiva e traspirante Air. La sicurezza e il comfort anche per questo modello è garantita dalla presenza di numerosi rinforzi posizionati nelle zone del tallone, della caviglia, della punta dello stivale e nel para stinco grazie ad una protezione in PU. Per entrambi i modelli la variante colore è unica nel color nero e le taglie vanno da 39 a 48.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.