Amazfit Active Edge porta l’innovazione dell’intelligenza artificiale al polso degli appassionati di fitness e avventura.

Amazfit Active Edge rappresenta la nuova frontiera degli smartwatch dedicati al benessere e all’avventura, questo dispositivo è stato concepito, infatti, per chi cerca un alleato quotidiano in grado di resistere alle avventure più estreme, monitorando la salute con l’intelligenza artificiale e offrendo una resistenza superiore alle condizioni meteo e ambientali sfavorevoli.

L’Amazfit Active Edge si distingue per le sue linee moderne e la scelta tra due affascinanti colorazioni: Midnight Pulse e Mint Green. Oltre all’aspetto estetico, la funzionalità è al centro dell’esperienza utente, con quattro tasti per una navigazione intuitiva e cento quadranti personalizzabili che riflettono lo stile individuale.

L’efficienza energetica è un altro suo punto di forza, grazie alla batteria da 370 mAh che garantisce fino a 16 giorni di utilizzo con una singola carica, e fino a 24 giorni con la modalità risparmio energetico. Anche con il GPS attivato, offre prestazioni impressionanti, con la geolocalizzazione continua che richiede fino a 20 ore per scaricare completamente la batteria. Queste prestazioni, in combinazione con la resistenza all’acqua a 10 ATM, rende lo smartwatch ideale per le immersioni e le attività estreme.

Per chi ama lo sport e il movimento, l’Amazfit Active Edge offre oltre 130 modalità sportive, consentendo a tutti di trovare l’allenamento perfetto. L’innovazione si concretizza con Zepp Coach, l’allenatore virtuale basato sull’intelligenza artificiale, che personalizza i piani di allenamento in base alle esigenze e agli obiettivi di fitness. I report post-allenamento forniscono un’analisi dettagliata, grazie agli algoritmi Peak Beat, per una visione completa dell’effetto degli esercizi sul corpo.

La tecnologia AI è al centro dell’esperienza Amazfit Active Edge, con Zepp Coach che offre piani di allenamento personalizzati e comunicazioni naturali attraverso la tecnologia Large Language Model. Inoltre, il servizio Zepp Aura regola i suoni in tempo reale per migliorare il sonno o il relax, basandosi sui dati biometrici rilevati dallo smartwatch. Questa attenzione alla salute globale è completata dalla costante monitorizzazione dei parametri vitali dell’utente.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Amazfit

Copyright Image: Sinergon LTD