Entrare a Milano in auto ormai è una cosa da ricchi

Ci risiamo, ed ecco che con la scusa di “migliorare la circolazione stradale, renderla più sicura, ridurre l’inquinamento, favorire i mezzi di trasporto pubblico e riservare i parcheggi ai residenti”, entrare in centro Milano in automobile diventa una cosa da benestanti.

Si, perchè nell’indifferenza generale, passa un concetto che va contro alla libertà di spostamento che dovrebbe essere sacra. Non si tratta di impedire a tutti di entrare in determinate aree, condivisibile in alcuni casi, ma di mettere una linea sottile tra chi può farlo e chi non può. Il confine è dettato dai soldi: chi può spendere entra, chi non può peggio per lui.

A Milano se hai i soldi entri, gli altri stanno fuori

L’accesso all’Area C di Milano subirà un aumento delle tariffe del 50% a partire dal 30 ottobre, passando da 5 a 7,5 euro. I residenti, beati loro, potranno beneficiare di uno sconto dopo 40 ingressi a prezzo pieno, pagando “solo” 3 euro. Ma non basta, perchè in corso la valutazione dell’estensione dell’Area C ai giorni di sabato, domenica e festivi.

Il tutto mentre anche il costo del biglietto dei mezzi pubblici è aumentato, e il numero di corse è diminuito. Ovvio.

Non potete parcheggiare quanto volete, ma dovete pagare!

La Cerchia dei Bastioni, una delle zone più trafficate della città, si appresta a introdurre nuove restrizioni per la sosta. Attualmente, è possibile parcheggiare a pagamento dalle 8:00 alle 24:00, ma la recente delibera approvata dal comune cambierà le regole.A partire dal mese di ottobre, sarà consentito sostare nella Cerchia dei Bastioni, dalle 8:00 alle 19:00, per un massimo di 2 ore consecutive.

Questo significa che sarà possibile parcheggiare il proprio veicolo per un rin questa fascia oraria, dopo di che dovranno spostarsi altrove o utilizzare alternative di trasporto. Ma ecco il contentino: dalle 19:00 alle 24:00, sarà ancora possibile parcheggiare a pagamento nella Cerchia dei Bastioni senza alcun limite di tempo.

In altre zone, dove attualmente è previsto il pagamento della sosta solo fino alle 13:00, verrà esteso fino alle 19:00 in tutti i giorni feriali, compreso il sabato.

E quindi?

Mentre è indiscutibile che una circolazione stradale efficiente e sicura sia di interesse pubblico, è altrettanto importante considerare l‘impatto sociale ed economico di tali restrizioni. È essenziale garantire che le politiche di gestione del traffico non creino divisioni tra le diverse fasce della popolazione, ma promuovano una mobilità equa per tutti i cittadini.

Le decisioni dovrebbero essere basate su dati scientifici, valutazioni degli impatti sociali ed economici e una partecipazione attiva dei cittadini. Mentre le restrizioni possono essere necessarie per affrontare problemi come la congestione e l’inquinamento, è importante garantire che tali misure non escludano o penalizzino ingiustamente alcune fasce della popolazione.

