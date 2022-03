A Milano tornano Area C ed Area B: cosa c’è da sapere

Ecco cosa accadrà con il ritorno di Area C ed Area B a Milano, proprio in vista della fine dello stato di emergenza coronavirus del 31 marzo.

Tornano Area C ed Area B a Milano, proprio in vista della fine dello stato di emergenza coronavirus previsto per il 31 marzo, al quale faceva riferimento un’ordinanza del settembre 2021 che differiva l’entrata in vigore di alcuni divieti programmati. Vediamo insieme cosa cambia.

Posticipo 1° ottobre 2022 divieto di accesso



Viene posticipato al 1° ottobre 2022 l’entrata in vigore dei divieti di accesso in Area C che erano previsti per il 2021. Si tratta dei veicoli trasporto persone Euro 2 benzina, Euro 3 e 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045g/km, Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel con FAP after-market installato entro il dicembre 2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4 e gli Euro 5 diesel.

Deroghe per chi usa MoVe-In in Area B

Da ottobre 2022 i veicoli diesel Euro 4 e 5 e i veicoli alimentati a benzina Euro 2 potranno circolare in Area B, dalle 7.30 alle 19.30, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, aderendo al progetto integrato MoVe-In/Area B. Usando la MoVe-In i diesel Euro 5 potranno percorrere 2.000 km all’anno, gli Euro 4 potranno percorrere invece 1.800 km all’anno.

Ai veicoli soggetti ai divieti ambientali entrati in vigore a decorrere dall’11 gennaio 2021 è concesso di usufruire della deroga dei 50 giorni di accesso, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra la data del primo accesso avvenuto e la data del 30 settembre 2023.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.