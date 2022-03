La nuova collezione di sneakers Atlantic Stars per la prossima estate.

Atlantic Stars uomo primavera estate 2022, il brand torna con una nuova collezione rinnovata nei colori e nei materiali dove spicca l’attento restyling del suo best seller maschile: Nanto. Non cambia l’ispirazione chiave del brand, gli anni ’80 con i loro colori e la loro positività.

Nanto, il modello uomo è una sneaker che si ispira con autorevolezza al mondo dello skate e si presenta in due differenti style: Basic, con colori più tenui e adatti al day by day, e la linea Fresh Pop, dai colori accesi, abbinamenti di forte impatto, insoliti ma coerenti su cui, come su una tela bianca, risaltano il rosso, l’azzurro e il verde.

Il rinnovato design delle Nanto conta su nuovi materiali, tramatura spigata e abbinamento in nylon che danno alla sneaker un aspetto più casual e leggero.

