Bamford London Land Rover: l’orologio LR001 in edizione limitata

Bamford London Land Rover: due marchi accomunati dalla dedizione al design e alla precisione, realizzano insieme l’orologio LR001 in edizione limitata. Come l’incomparabile SUV che l’ha ispirato, l’LR001 è un’impresa creativa destinata a chi ama l’avventura ed è stato disegnato direttamente dal team Land Rover e poi realizzato da Bamford London, in soli 100 esemplari.

Bamford London Land Rover: l’orologio LR001, le caratteristiche

Riflettendo il linguaggio di design di Defender, l’LR001 combina linee minimaliste con capacità intrinseche e tanta tecnologia ed è costruito per durare: cassa in titanio da 40 mm, movimento automatico Sellita SW200-1b di alta qualità e una raffinata finitura in antracite rutenio: incarna la sostenibilità attraverso la durata nel tempo.

Incorniciato in titanio grigio, il quadrante cutaway grigio, tono su tono, mette in risalto la sua precisione tecnica. Sotto il quadrante, una luminescenza nascosta emette una soffusa tonalità verde per un impiego in condizioni di scarsa illuminazione. Una delicata scritta “LR001”, nel caratteristico blu acqua di Bamford, è presente a ore sei sul quadrante.

Sono disponibili quattro resistenti cinturini bio-based da 18 mm: black, blu navy, light tan e dark tan. Ognuno costituisce un’alternativa sostenibile al cuoio tradizionale. Da qui, la sua forza di un oggetto sostenibile e green: le opzioni black, light tan e dark tan sono realizzate in pelle PU sostenibile derivata dal mais, mentre l’opzione blu navy è realizzata in Cordoba, un nylon riciclato intrecciato rivestito per essere idrofobo e resistente.

George Bamford, fondatore e CEO di Bamford London, ha dichiarato: Sono orgoglioso ed entusiasta di presentare questa collaborazione ispirata a uno dei veicoli più iconici del mondo, la Defender. Il quadrante grigio su una cassa in titanio grigio ad alette fisse, è la prima generazione dell’LR001. Ho un rapporto di lunga data con Land Rover e sono onorato di lavorare con il team di design mentre presentiamo il nostro primo orologio.

L’orologio LR001 è disponibile direttamente da Bamford London con un prezzo di listino nel Regno Unito di £ 1.350.

