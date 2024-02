Bell & Ross BR 03-92 Diver Black & Green Bronze

Il BR 03-92 Diver Black & Green Bronze rappresenta un capolavoro di innovazione in perfetto stile Bell & Ross. Con la sua edizione limitata che unisce il fascino storico del bronzo a un design contemporaneo, questo orologio subacqueo è destinato a diventare un’icona per gli esploratori moderni.

Bell & Ross, in un’audace nuova interpretazione del suo iconico BR 03 Diver, presenta il BR 03-92 Diver Black & Green Bronze, che combina una cassa in bronzo con un quadrante verde brillante. Il nuovo BR 03-92 Diver Black & Green Bronze è un omaggio alla lunga storia di esplorazioni sottomarine, un campo in cui l’umanità, nonostante non sia nel suo ambiente naturale, ha continuato a spingersi oltre i propri limiti. Il bronzo, materiale durevole e ricco di storia, è stato scelto per la sua robustezza e per la patina unica che sviluppa nel tempo, conferendo all’orologio un’anima e un legame profondo con la natura e le avventure marine.

Bell & Ross ha dimostrato la sua profonda competenza negli orologi subacquei sin dal 1997, con l’introduzione dell’Hydromax, e ha continuato a esplorare le profondità con innovazioni tecnologiche come il BR 02 e, più recentemente, il BR 03-92 Diver. Il design del BR 03-92 Diver Black & Green Bronze si distingue per il suo look neo-retro, con un quadrante verde che evoca l’immensità del mare. La cassa, realizzata in bronzo CuSn8, composta dal 92% di rame e dall’8% di stagno, unisce la tradizione nautica con il design contemporaneo, rendendo ogni pezzo unico grazie alla patina che cambia nel tempo.

Possedere un orologio in bronzo infatti significa accettare che il suo aspetto si trasformi. È un sottile modo per conferirgli uno stile unico, in linea con la sua personalità. In base ai desideri di chi lo indossa, l’orologio diver può cambiare con l’aria del mare, assumendo riflessi marroni o verdi, oppure può essere addirittura lucidato per brillare come l’oro. Inoltre, non è una coincidenza che l’iconico casco del palombaro, tradizionalmente realizzato in bronzo, è ora inciso sul fondello, in acciaio inossidabile ipoallergenico, degli orologi BR 03-92.

La scelta del cinturino, in caucciù nero o in tela sintetica con chiusura in velcro, rende l’orologio completamente versatile. La complessa costruzione della cassa, realizzata assemblando quattro parti con viti, attira anche l’attenzione degli appassionati di orologeria che ne apprezzano le caratteristiche tecniche, in particolare la lunetta girevole unidirezionale, graduata in 60 minuti, in bronzo massiccio, dotata di un anello in alluminio anodizzato nero e corona a vite telescopica.

Come per tutti gli orologi strumento della famiglia BR 03 di Bell & Ross, il nuovo BR 03-92 Diver Black & Green Bronze è stato concepito e progettato soprattutto come strumento professionale per subacquei. La nuova cassa è perfettamente impermeabile fino a 300 metri. In un’edizione limitata di 999 esemplari, l’orologio ospita un movimento meccanico a carica automatica BR-CAL.302 (su

base Sellita SW300-1) con 25 rubini, battendo a una frequenza di 28.800 a/h (4Hz) e garantendo una riserva di carica di 42 ore per una precisione ed efficienza perfette.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD