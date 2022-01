DATE Sneakers Love the Planet: la nuova linea eco-vegan

La nuova sneaker completamente eco-vegan.

DATE Sneakers Love the Planet è la nuova collezione che presenta la sneaker completamente eco-vegan. L’inconfondibile design del brand fiorentino, unito alla ricercata selezione di materiali e metodi di produzione più responsabili verso il nostro pianeta, danno vita alla prima collezione di sneakers eco-vegan.

La linea Love the Planet utilizza pelle vegan derivata dalla lavorazione del mais, suola in gomma riciclata, lacci in cotone riciclato e dettagli in suede vegana per una scarpa innovativa, che rispetta l’ambiente ma che mantiene lo stile e il comfort tipicamente D.A.T.E.

I modelli presentati sono la Fuga e la Step Eco Vegan nelle versioni per lui e per lei in un mix cromatico tenue e naturale ma originale, ottenuto dall’attenta lavorazione dei materiali.

La collezione Love the Planet è disponibile in esclusiva sull’online store D.A.T.E. e nel flagship store milanese di Via Pontevetero 11.

