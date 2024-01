Tod’s for Automobili Lamborghini: il lancio della collezione a Pitti Uomo 105

La collaborazione tra Tod’s e Automobili Lamborghini ha dato vita a una collezione di calzature esclusiva che celebra l’arte dell’artigianato italiano e l’innovazione nel design. La collezione, presentata a Firenze durante il Pitti Uomo, vede protagonisti il Tod’s Gommino e le sneaker in colori audaci.

I due brand hanno unito le forze per presentare una collezione di calzature esclusiva, che segna l’inizio di una partnership tra i due brand, entrambi simboli di eccellenza e innovazione nel loro settore. Questa collaborazione rappresenta un connubio tra l’artigianato di alta qualità e l’innovazione tecnologica, elementi distintivi di entrambe le aziende, che celebra così lo stile italiano nel mondo.

La collezione rappresenta la sintesi perfetta di visione e passione, con un impegno costante nella ricerca e nella qualità, valori fondamentali condivisi da Tod’s e Automobili Lamborghini. In questa collaborazione, i due brand reinterpretano i confini dello stile italiano, unendo le massime espressioni del design e della tradizione manifatturiera italiana con una cura meticolosa per i dettagli.

La collezione si compone di calzature sia maschili che femminili, sviluppate su due modelli iconici: il Tod’s Gommino e la sneaker. Questi modelli sono declinati in colori vibranti come giallo, verde e blu, che richiamano l’estetica dinamica di Lamborghini.

Il Gommino, in particolare, si distingue per la sua nuova linea che riflette la livrea delle super sportive Lamborghini, con una lavorazione tubolare a bande che evoca l’aerodinamicità e crea un effetto di movimento ed eleganza. Le suole presentano i caratteristici gommini in versione macro, che fanno eco al colore del tacco o della tomaia, e le pelli utilizzate provengono dalle migliori concerie italiane, con un processo di produzione che richiede elevati livelli di artigianalità.

L’evento di lancio si è tenuto nella storica Stazione Leopolda a Firenze, durante il Pitti Uomo. La collezione Tod’s for Automobili Lamborghini e le Lamborghini Revuelto sono state i protagonisti dell’installazione.

Questa collezione non solo rappresenta il primo passo di un progetto più ampio che prevede anche collezioni di pelletteria e abbigliamento, ma è anche un esempio brillante di come due marchi leader possano collaborare per creare prodotti che incarnano l’eccellenza e l’innovazione del design italiano.

Copyright Image: Sinergon LTD