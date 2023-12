La one-off Lamborghini Revuelto Opera Unica debutta, in occasione del 60° anniversario della casa automobilistica, ad Art Basel Miami Beach 2023, raccontando ancora una volta la sinergia speciale tra il mondo dell’arte e quello dell’ingegneria automobilistica.

La Revuelto “Opera Unica” è una versione esclusiva e altamente personalizzata del primo veicolo ibrido plug-in V12 ad alte prestazioni di Lamborghini. Questa auto non è solo un’espressione di potenza e tecnologia, ma anche un omaggio all’innovazione nel design e nell’arte. La collaborazione tra il Centro Stile Lamborghini con il team Ad Personam ha dato vita a quest’opera d’arte su quattro ruote.

L’ibrido plug-in Revuelto, lanciato all’inizio dell’anno, ha ridefinito gli standard di performance, sportività e piacere di guida. La sua architettura, unita a un design avanguardistico e ad una aerodinamica ottimizzata, fa della Revuelto un veicolo unico nel suo genere. Con una potenza di 1.015 CV, l’auto offre un’agilità e un’efficienza ineguagliabili sia su strada che in pista.

La Revuelto “Opera Unica” sfoggia una verniciatura esterna completamente realizzata a mano, che varia dal Viola Pasifae al Nero Helene, con tocchi di colori sia caldi che freddi. Questo processo artistico ha richiesto oltre 76 ore di sviluppo, per un totale di 435 ore di lavoro. In particolare, il cofano mostra il logo celebrativo del 60° anniversario dell’azienda, visibile da diverse angolazioni.

Come per gli esterni, anche gli interni compongono uno spazio artistico unico, che gioca con il colore per dare vita a un design asimmetrico e per cui sono state necessarie altre 220 ore di lavoro. A completamento degli interni in pelle bicolore (Nero Ade e Viola Acutus), gli schienali, gli inserti porta e il rivestimento del tetto presentano il logo del 60° anniversario ricamato in varie tonalità coordinate agli esterni. Anche la copertura del pulsante Start&Stop è stata messa in risalto con pennellate dai toni sfumati.

Copyright Image: Sinergon LTD