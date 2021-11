CRN Yacht 67 metri: M/Y 143, il nuovo progetto bespoke

Un nuovo 67 metri per CRN.

CRN Yacht 67 metri: il brand di Ferretti Group, annuncia un nuovo yacht di 67 metri, in acciaio e alluminio, completamente su misura nella progettazione e costruzione: lo scafo numero 143, progetto Maranello. Il cliente è rappresentato dalla brokerage house Moran Yacht & Ship.

Moran Yacht & Ship ha svolto un ruolo chiave, come rappresentante dell’armatore, nello sviluppo e definizione delle specifiche e degli aspetti tecnici del contratto e continuerà ad affiancare il cliente nella fase di costruzione fino alla verifica tecnica, ispezione e accettazione dalle attività di project management e alla supervisione in loco e coordinamento delle ditte esterne.

CRN Yacht 67 metri: caratteristiche

CRN M/Y 143 fonde il know-how e la qualità progettuale e costruttiva di CRN con l’esperienza e la creatività dello studio guidato da Carlo Nuvolari e Dan Lenard che firma il progetto, dando vita a un’opera sartoriale unica.

Linee esterne aerodinamiche, tese, fluide e potenti caratterizzano questo yacht dall’identità stilistica molto forte che recepisce appieno la visione e le specifiche richieste del suo armatore.

Con CRN M/Y 143 la profonda attenzione che il cantiere navale riserva alle tematiche della sostenibilità ha trovato corrispondenza in un armatore particolarmente attento alla tutela ambientale. Il risultato è un one-off yacht dotato di un sistema di propulsione ibrida diesel-elettrica allo stato dell’arte che si tradurrà in una nave da diporto innovativa, attenta all’ambiente, con una maggiore efficienza energetica e una riduzione sensibile dei consumi di carburante.

Perfetta sintesi di creatività e sartorialità, la 143esima nave CRN è l’ottava splendida creazione frutto della partnership di CRN con lo studio Nuvolari Lenard, che dal 2001 a oggi ha già prodotto yacht iconici come Magnifica 43 metri, Clarena 46 metri, Saramour, 46 metri, Azteca 72 metri, Atlante 55 metri, fino all’ultimo capolavoro Voice 62 metri e al meraviglioso CRN M/Y 141 60 metri, attualmente in costruzione.

CRN ha in costruzione altri quattro yacht bespoke: CRN M/Y 138 62 metri, CRN M/Y 139 72 metri, CRN M/Y 141 60 metri e CRN M/Y 142 52 metri.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.