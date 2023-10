Veja x Sea Shepherd 2023: la sneaker Fitz Roy in versione total black

Veja x Sea Shepherd 2023: dopo una prima collaborazione nel 2022, Veja e Sea Shepherd si riuniscono per creare una versione total black delle sneaker Fitz Roy, il modello outdoor di Veja.

Sea Shepherd è un’organizzazione no-profit per la conservazione dei mari che, attraverso un’azione diretta, protegge tutta la fauna marina

dall’Antartide alle Galapagos, dall’Africa occidentale all’Europa. Con una flotta di navi in prima linea, combattono contro la pesca illegale e collaborano con le autorità locali per consegnare i bracconieri alla giustizia.

La loro nave più recente, la Triton, è attualmente in campagna nel Mar Baltico, dove l’equipaggio di Sea Sheperd ha già recuperato diverse tonnellate di reti fantasma mortali e attrezzature da pesca illegali. La prima collaborazione di VEJA x Sea Sheperd, lanciata per omaggiare i difensori del mare, ha superato tutte le aspettative.

Il team di Veja si è unito all’equipaggio di Sea Sheperd in una barca a 300 km a largo di La Rochelle trascorrendo diversi giorni a bordo, testimoniando così l’inizio dell’operazione Dolphin Bycatch di Sea Shepherd. Dopo l’esperienza con l’equipaggio, la nuova Veja x

Sea Shepherd 2023 è stata progettata per una vita a bordo ottimale, con suola tecnica e materiali resistenti all’acqua.

Veja x Sea Shepherd 2023: la sneaker Fitz Roy

La Fitz Roy è una scarpa tecnica con una suola solida e stabile, grazie ai ramponi multidirezionali e al Rock-Plate. La tomaia Trek-Shell è realizzata in poliestere riciclato e resistente all’acqua: il suo tessuto a trama fitta è trattato con un idrorepellente durevole senza PFC. Il Rock-Plate è posizionato tra la suola in gomma amazzonica al 31% e l’intersuola in canna da zucchero al 52%, fornendo protezione contro gli oggetti appuntiti del terreno.

L’inserto ammortizzante L-Foam realizzato al 30% in lattice naturale offre comfort e protezione dalle vibrazioni. La forma della suola garantisce stabilità e sicurezza.

