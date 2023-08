Skechers x Snoop Dogg: la nuova collezione di sneaker

Skechers x Snoop Dogg: l’icona dell’intrattenimento Snoop Dogg si prepara a conquistare con il suo stile unico il mondo delle sneaker insieme a Skechers. Con il lancio dei primi modelli, la collezione Skechers x Snoop Dogg coniuga il comfort innovativo di Skechers con la visione unica del design di Snoop Dogg in una gamma di sneakers versatili e street-ready che si adattano a qualsiasi stile di vita.

Il team di Skechers è stato fantastico: ha abbracciato le mie idee e colto esattamente il mio gusto, creando questa collezione che si adatta a tutti gli stili di vita, commenta Snoop Dogg. Con Skechers si è a proprio agio ovunque ci si trovi: si possono indossare con un abito per un matrimonio o in campo con dei pantaloncini. In ogni caso sarete sempre eleganti perché queste scarpe sono davvero per tutti.

Stavamo già lavorando con Snoop alla collezione in co-branding prima del suo incredibile e pluripremiato spot Skechers x Snoop Dogg per il Super Bowl all’inizio di quest’anno, dichiara Michael Greenberg, presidente di Skechers. Snoop ha unito il suo occhio per lo stile e il suo approccio rilassato e spensierato con il comfort tipico di Skechers, dando vita a un’autentica collaborazione e partnership che durerà a lungo.

La prima OG e Remix Capsule di modelli unisex di Skechers x Snoop Dogg è già disponibile anche in Italia. Nelle prossime settimane è previsto il lancio di altre due collezioni in edizione limitata, tra cui una capsule collection che avrà come protagonista il celebre personaggio NFT di Snoop, il Dr. Bombay. Queste linee di sneakers segnano solo l’inizio, e altri modelli interessanti seguiranno nel corso dell’anno e oltre.

Le immagini

—–

