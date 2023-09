Colpi di sonno alla guida dell’auto: cosa fare per evitarli

I colpi di sonno alla guida dell’auto sono una delle principali cause degli incidenti stradali che, secondo il più recente Rapporto Aci-Istat, nel 2022 in Italia sono stati 165.889, con un bilancio di 223.475 feriti e 3159 morti.

Non è raro che uno stato di sonnolenza, specie nelle ore notturne su autostrade e strade statali, porti chi è al volante a perdere il controllo del suo veicolo e ad avere un incidente con gravi conseguenze. In media, negli ultimi anni, 1 sinistro su 5 è dovuto, come causa principale o concausa, a questo stato. Come fare per evitare i colpi di sonno alla guida? Vediamo qui alcuni accorgimenti.

Colpi di sonno alla guida: quali sono le cause

Abbiamo già approfondito quanto sia pericoloso mettersi al volante quando si soffre di patologie al cuore. Altrettanto pericoloso è salire in macchina quando si ha sonno. Uno stato di sonnolenza alla guida, spesso accentuato dall’assunzione di determinati medicinali, diminuisce infatti i tempi e la capacità di reazione. Perché accade?

La prima e principale causa è molto semplice: il colpo di sonno alla guida si verifica quando non si dorme da tante ore, oppure quando si è dormito poco la notte precedente. E’ dimostrato che riposare meno di 5 ore faccia aumentare la possibilità di sonnolenza e, quindi, di incidente. Un’altra causa è rappresentata dalle cosiddette OSAS, ovvero le Apnee Ostruttive del Sonno, una patologia che impedisce un riposo normale.

Va da sé, poi, che l’assunzione di determinati farmaci tranquillanti o di alcool o droghe prima di mettersi al volante possa essere la causa principale della sonnolenza e della diminuzione dei riflessi.

Le conseguenze della sonnolenza in auto

Le conseguenze del colpo di sonno alla guida possono essere molto gravi, perché determinano quasi sempre una mancanza di azione da parte del conducente e, quindi, una totale perdita di controllo del veicolo.

Spesso capita di sopravvalutare la nostra resistenza alla sonnolenza, di metterci ugualmente al volante e, cadendo in uno stato di torpore, di non riuscire a frenare, sterzare o intervenire in caso di pericolo. Ecco, quindi, qualche consiglio per evitare i colpi di sonno in auto.

I consigli per scacciare i colpi di sonno

Ecco un rapido vademecum contro i colpi di sonno:

• Evita, se possibile, di metterti al volante nelle ore notturne o quando sei sveglio da oltre 15 ore,

• Prima di guidare, se ti senti particolarmente stanco, riposa un’ora o anche solo 30 minuti,

• Evita gli alcoolici, soggetti a regole sempre più severe con il nuovo Codice della Strada, e chiedi al medico se è consigliato guidare dopo aver assunto determinati farmaci,

• Non contare troppo o solo sulla caffeina: la classica fermata in autogrill per un caffè aiuta, ma occorre considerare che l’effetto di una tazzina dura all’incirca un’ora.

• Fermati subito quando avverti i primi sintomi di sonnolenza: bruciore agli occhi, palpebre che si chiudono, impulso a toccarti continuamente viso e braccia, difficoltà a tenere la testa dritta.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.