Vigilessa investita da un’auto mentre salva una studentessa sulle strisce

Drammatiche le immagini che possiamo vedere in questo video, dove una vigilessa dai riflessi pronti non esista a salvare una studentessa che attraversava sulle strisce rimanendo però investita da un’auto.

E’ successo negli Stati Uniti, nel Maryland, dove la vigilessa era in servizio nei pressi di una scuola media proprio per aiutare gli studenti ad attraversare la strada. Come possiamo vedere nel video ripreso dalla dashcam di uno scuolabus, mentre un’alunna si dirige verso il centro delle strisce pedonali, la vigilessa fa cenno ai veicoli di fermarsi ma un’auto improvvisamente compare sulla scena.

Non ci ha pensato due volte, la vigilessa eroe, che spinge la studentessa fuori dalla traiettoria dell’auto in arrivo venendo subito dopo travolta dall’auto. Illesa, è stata l’alluna a correre verso la vigilessa per controllare in che condizioni era.

L’automobilista è sceso dal suo veicolo dicendo di non aver visto la vigilessa, cosa per altro improbabile vista l’uniforme arancione fluo indossata. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Cecil, l’automobilista è stato denunciato per numerose violazioni del codice della strada.

La vigilessa è stata portata in ospedale con ferite minori ed è stata dimessa poco dopo. E, con grande spirito di servizio e una grande umanità, è tornata dalla studentessa per accertarsi delle sue condizioni.

Oltre all’affetto della studentessa e di tutti i compagni di scuola, la vigilessa riceverà una onorificenza da parte delle autorità cittadine.

