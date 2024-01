Bell & Ross BR 03 Cyber Ceramic: il nuovo orologio in edizione limitata

Il BR 03 Cyber Ceramic di Bell & Ross è un capolavoro di design che combina innovazione e stile. Con la sua cassa sfaccettata in ceramica opaca nera e le linee pulite, l’orologio è un omaggio alla tecnologia stealth e all’avanguardia digitale.

Bell & Ross, con la sua ultima creazione, il BR 03 Cyber Ceramic, esprime tutta la sua visione audace verso il futuro del design orologiero. Nel corso degli ultimi trent’anni, il brand ha costantemente esplorato nuove dimensioni del design, fondendo la tecnica con uno stile avant-garde. Il nuovo BR 03 Cyber Ceramic, è un esempio perfetto di questo impegno, rappresenta una sintesi tra le competenze aeronautiche del marchio e la sua visione futuristica. Il BR 03 Cyber è il culmine di questo percorso.

Bell & Ross ha intrapreso la sfida di rinnovare il design iconico del BR 03, mantenendo allo stesso tempo la forza e l’identità distintiva che caratterizzano questa collezione chiave. Questa metamorfosi è stata possibile grazie al lavoro del co-fondatore e Direttore Creativo, Bruno Belamich, che ha reinterpretato la realtà attraverso l’uso del 3D, mettendo in discussione la nostra percezione di velocità, suono e luce.

L’unicità del BR 03 Cyber Ceramic risiede nella sua cassa sfaccettata, che richiama il design degli aerei stealth. Questi aerei, famosi per essere quasi invisibili ai radar grazie alle loro linee taglienti, hanno ispirato Bell & Ross nella creazione di un orologio che unisce la leggibilità degli strumenti di volo con uno stile grafico audace. Il segnatempo porta il concetto di invisibilità stealth a un nuovo livello con un quadrante e componenti principali del movimento meccanico a carica automatica BR-CAL.383 scheletrati in modo spettacolare.

La scelta della ceramica opaca nera per la cassa dell’orologio è tanto sorprendente quanto emblematica. Questo colore, oltre a essere un simbolo di potenza e tecnologia, sottolinea l’aspetto high-tech e distintivo del BR 03 Cyber Ceramic. La cassa, di dimensioni 42 x 43,7 mm, è stata realizzata con tecniche avanzate, tra cui la molatura con polvere di diamante, sottolineando la maestria artigianale che si cela dietro a questa creazione. La ceramica, materiale tecnico per eccellenza, non solo garantisce resistenza ma anche leggerezza, contribuendo alla funzionalità e al comfort di questo segnatempo.

Oltre alle sue caratteristiche tecniche, il BR 03 Cyber Ceramic si distingue anche per la sua estetica. Gli indici metallici e il logo, trattati in nero lucido, si armonizzano con la superficie del vetro zaffiro antiriflesso, creando un contrasto visivo accattivante.

Copyright Image: Sinergon LTD