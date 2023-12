Breil BC-1: il primo orologio connesso del brand

Breil fa il suo esordio nel segmento degli smartwatch con il lancio del nuovo Breil BC-1, che rappresenta un perfetto connubio tra la tradizione di Breil, caratterizzata da un design accurato, e le più moderne tecnologie connesse. Il BC-1 è stato progettato per accompagnare l’utente in ogni momento della giornata, sia nei tempi liberi che durante le attività sportive o lavorative.

Il BC-1 si distingue per il suo stile urbano e contemporaneo, evidenziato da una cassa rotonda di 46,5 mm di diametro in lega metallica con finiture gun o black. Queste caratteristiche conferiscono all’orologio un aspetto elegante e al tempo stesso moderno, ideale per ogni occasione. Il display ampio e ben leggibile da 1,45” IPS con una risoluzione di 412×412 pixel offre colori vividi e nitidezza eccezionale, rendendo l’esperienza utente intuitiva e piacevole.

Un elemento distintivo del BC-1 è la personalizzazione offerta dai due cinturini facilmente intercambiabili grazie all’attacco easy-pin. Il modello con cinturino in canvas verde kaki è abbinato al bracciale in acciaio IP gun maglia milanese, mentre il modello in canvas grigio scuro è accostato al bracciale in maglia milanese black. Questa caratteristica permette agli utenti di adattare l’orologio al proprio stile personale.

Il BC-1 non è solo un orologio elegante, ma anche uno strumento multifunzionale che monitora oltre 100 attività sportive, diventando il compagno ideale per la corsa, il ciclismo, le passeggiate e le attività in palestra. Le funzioni integrate includono il contapassi, il GPS connesso, le indicazioni meteo, il monitoraggio del sonno e del consumo di calorie, la misurazione della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue.

Inoltre, lo smartwatch Breil è compatibile con i sistemi IOS e Android ed è animato dal chip AC7012/A6S, che garantisce una performance fluida e affidabile. Gli utenti possono anche personalizzare l’aspetto del quadrante scegliendo tra i 10 quadranti originali Breil già installati, ispirati ai modelli iconici del marchio, o scaricando altre versioni dall’App.

