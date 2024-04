Nuovo Citroen Berlingo 2024 è ora disponibile anche in elettrico, a partire da 35.800 euro, con un’autonomia maggiorata fino a 330 km. Nuovo Berlingo è disponibile anche nelle versioni BlueHDi 100 e 130 a partire da 26.050 euro.

Il nuovo Citroen Berlingo 2024 vanta un design deciso, con un frontale che gli conferisce uno sguardo risoluto, verticale e grafico, che incorpora il nuovo logo e la firma luminosa del marchio. La nuova plancia mette in mostra la tecnologia di un nuovo schermo touch screen da 10 pollici e lo stile di un nuovo volante multifunzione. A bordo, i passeggeri godranno di un maggiore benessere grazie all’adozione dei sedili Citroën Advanced Comfort e di una maggiore connettività grazie al sistema di infotainment di ultima generazione.

Nuovo Berlingo è disponibile in due livelli di allestimento, Plus e Max ed è disponibile come veicolo elettrico, con un’autonomia estesa a oltre 330 km, e anche come diesel BlueHDi 100 o 130.

L’allestimento Plus offre calotte degli specchietti retrovisori in nero lucido, maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria, fendinebbia e, per quanto riguarda il comfort a bordo, climatizzatore, radio digitale con schermo touch screen a colori da 10″ di serie con BlueTooth e Mirror screen wireless, sistema di ausilio al parcheggio posteriore, accensione automatica dei fari, tergicristallo anteriore automatico, freno di stazionamento elettrico, specchietti retrovisori elettrici, alzacristalli anteriori elettrici, avviso di collisione e frenata d’emergenza, riconoscimento dei cartelli stradali, cruise control e limitatore di velocità e, per la modularità, il sedile a panchina pieghevole 2/3 – 1/3 della seconda fila, il sedile passeggero anteriore pieghevole con bracciolo, il tavolino aeronautico sul retro dei sedili anteriori o il copribagagli posteriore a 2 posizioni.

L’allestimento Max aggiunge cerchi in lega da 16”, barre longitudinali sul tetto Gloss Black, oscuramento dei finestrini nelle file 2 e 3, volante in pelle multifunzione e, per il comfort di bordo, climatizzatore automatico bi-zona, radio digitale con touchscreen a colori HD da 10” con BlueTooth, schermo retrovisore wireless e sistema di infotainment avanzato ispirato agli smartphone, quadro strumenti digitale a colori da 10″, telecamera di retromarcia con Top Rear Vision, alzacristalli elettrici nella seconda fila, specchietti retrovisori ripiegabili e, per una maggiore praticità, 2 porte laterali scorrevoli, 3 sedili singoli ripiegabili nella seconda fila e lunotto posteriore apribile oscurato.

Opzionale per l’allestimento Max: i nuovi sedili Citroën Advanced Comfort con rivestimento XTR; il tetto multifunzione Modutop; la navigazione 3D connessa con schermo da 10″ ad alta definizione; il Techno Pack e il Connect Pack.

Il nuovo Berlingo offre un’autonomia elettrica facile da usare, basata su una batteria compatta per controllare peso e costi e ridurre i consumi. Dotato di un potente motore da 100 kW (136 CV) e di una nuova batteria LFP da 50 kWh (capacità utile), il nuovo ë-Berlingo offre ora un’autonomia fino a 330 km. ë-Berlingo è dotato di un caricabatterie di bordo da 7,4 kW e può essere dotato di un caricabatterie trifase da 11 kW opzionale per facilitare la ricarica. Da una wall-box da 7,4 kW, la ricarica completa è possibile in 7,5 ore, mentre 5 ore sono sufficienti per una wall-box da 11 kW.

L’autonomia può essere ulteriormente ottimizzata grazie al nuovo sistema di frenata rigenerativa, che il conducente può attivare in tre fasi utilizzando le nuove palette poste dietro il volante. Sono inoltre disponibili tre modalità di guida: Eco per la massima autonomia, Power per le massime prestazioni e Normal.

Oltre alla gamma elettrica, Nuovo Berlingo è ora disponibile con una gamma diesel con il motore diesel BlueHDi 100 con cambio manuale a 6 rapporti e con il BlueHDI 130 con cambio automatico EAT8.

Fonte: Citroen

Copyright Image: Sinergon LTD